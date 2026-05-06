FAMÍLIA

Atriz de Coração Acelerado, Leandra Leal revela que pai era gay e detalha relação com a mãe: 'Eram melhores amigos'

Atriz contou que nasceu de uma parceria de amizade entre os pais e falou sobre diferentes formatos de família

Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:25

Leandra Leal Crédito: Reprodução

A atriz Leandra Leal falou abertamente sobre a relação dos pais e revelou que o pai, Júlio Brás, era gay. Em entrevista ao podcast “Isso Não é uma Sessão de Análise”, ela explicou que a própria existência nasceu de uma parceria construída entre amizade, afeto e o desejo de formar uma família.

“Meu pai e minha mãe não tinham um relacionamento amoroso. Eles eram melhores amigos”, afirmou a atriz ao lembrar da relação entre Júlio Brás e Angela Leal.

Leandra Leal 1 de 10

Segundo Leandra, os dois decidiram ter um filho juntos mesmo sem um vínculo romântico. Ela contou que o pai morreu quando ela tinha apenas 13 anos, mas que a perda também afetou profundamente a mãe pela conexão que existia entre eles.

“Quando meu pai morreu, minha mãe ficou viúva dessa parceria, de criar junto uma pessoa, mas também dessa amizade. Era o melhor amigo dela”, declarou.

A atriz disse que cresceu entendendo família de uma forma ampla, baseada em vínculos escolhidos ao longo da vida. “Minha referência de família é formada pelas pessoas com quem você escolhe atravessar a vida”, afirmou.

Leandra também comentou que, apesar de ter crescido em um modelo familiar diferente do tradicional, acabou vivendo relacionamentos mais convencionais. “Meu pai era gay, então era outro formato de família. Eu, em oposição a isso, criei um formato de família bem careta”, disse.