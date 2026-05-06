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Atriz de Coração Acelerado, Leandra Leal revela que pai era gay e detalha relação com a mãe: 'Eram melhores amigos'

Atriz contou que nasceu de uma parceria de amizade entre os pais e falou sobre diferentes formatos de família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de maio de 2026 às 19:25

Leandra Leal
Leandra Leal Crédito: Reprodução

A atriz Leandra Leal falou abertamente sobre a relação dos pais e revelou que o pai, Júlio Brás, era gay. Em entrevista ao podcast “Isso Não é uma Sessão de Análise”, ela explicou que a própria existência nasceu de uma parceria construída entre amizade, afeto e o desejo de formar uma família.

“Meu pai e minha mãe não tinham um relacionamento amoroso. Eles eram melhores amigos”, afirmou a atriz ao lembrar da relação entre Júlio Brás e Angela Leal.

Leandra Leal

Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal por Reprodução/Redes Sociais
Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal por Reprodução
Leandra Leal teve segundo filho por Reprodução
Leandra Leal anuncia gravidez por Redes sociais
Guilherme Burgos e Leandra Leal por Redes sociais
Paulo José, Leandra Leal, Eliane Giardini na novela Explode Coração (1995) por Globo/Divulgação
Leandra Leal por Thiago Martins /AgNews
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Leandra Leal por Reprodução

Segundo Leandra, os dois decidiram ter um filho juntos mesmo sem um vínculo romântico. Ela contou que o pai morreu quando ela tinha apenas 13 anos, mas que a perda também afetou profundamente a mãe pela conexão que existia entre eles.

“Quando meu pai morreu, minha mãe ficou viúva dessa parceria, de criar junto uma pessoa, mas também dessa amizade. Era o melhor amigo dela”, declarou.

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A atriz disse que cresceu entendendo família de uma forma ampla, baseada em vínculos escolhidos ao longo da vida. “Minha referência de família é formada pelas pessoas com quem você escolhe atravessar a vida”, afirmou.

Leandra também comentou que, apesar de ter crescido em um modelo familiar diferente do tradicional, acabou vivendo relacionamentos mais convencionais. “Meu pai era gay, então era outro formato de família. Eu, em oposição a isso, criei um formato de família bem careta”, disse.

Ao falar sobre os antigos relacionamentos, ela contou que mantém amizade com os ex-maridos e vê isso como reflexo do exemplo que teve em casa. Atualmente, a atriz é casada com Guilherme Burgos.

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