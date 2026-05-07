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Às vésperas do Dia das Mães, Tati Machado relembra perda do filho: 'Passaria por tudo de novo'

Apresentadora falou sobre a história de Rael em depoimento no 'Saia Justa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:08

Tati Machado e Rafa Kalimann no Saia Justa   Crédito: Reprodução

Durante o programa Saia Justa, no GNT, a apresentadora Tati Machado abriu o peito para falar sobre o que significa ser mãe, mesmo quando o colo está vazio. Prestes a celebrar o Dia das Mães, Tati relembrou o filho, Rael, que partiu em maio de 2025, aos oito meses de gestação.

Com os olhos marejados, ela declarou: "Eu sou mãe, né, gente? Eu passaria por tudo de novo... É muito bom ser mãe". Tati e o marido, Bruno Monteiro, sempre foram muito transparentes sobre o luto. 

Tati Machado em desabafo sobre perda do filho

Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Tati Machado e Bruno Monteiro por Reprodução/Instagram
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Renata Capucci revela perda de três filhos em entrevista com Tati Machado por Reprodução/TV Globo
Tati Machado fala sobre luto e confirma retorno ao 'Mais Você' por Reprodução/TV Globo
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Redes Sociais
Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro por Reprodução/Redes Sociais
Nota divulgada por Tati Machado no Instagram por Reprodução/Instagram
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Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram

Em uma entrevista ao Fantástico no ano passado, ela contou que a ideia de 'um dia de cada vez' não fazia sentido para ela. "É uma hora de cada vez. Eu estou seguindo a minha vida com essa marca que é para sempre", desabafou.

A apresentadora revelou que, embora a vida que leva hoje não seja a que planejou, já que estava totalmente mergulhada na 'versão Tati mãe' à espera de Rael, ela se sente fortalecida pelo amor que o filho deixou.

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A gravidez de Rael foi anunciada com festa no Mais Você, mas o destino mudou no Dia das Mães de 2025. Durante uma viagem, Tati notou que o bebê, sempre muito ativo, parou de se mexer.

Após ler uma notícia sobre a perda gestacional da atriz Michelli Machado, o instinto de Tati falou mais alto e ela correu para o hospital. O ultrassom confirmou que o coraçãozinho de Rael não batia mais. Mesmo diante do choque, Tati descreveu o parto induzido como um momento de luz e despedida necessária. Rael nasceu no dia 13 de maio.

Nas redes sociais, o depoimento de Tati no GNT gerou uma onda de solidariedade. "Sinta-se abraçada, ser mãe de anjo é um amor além da vida", escreveu uma seguidora.  

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Tati Machado Saia Justa Gnt

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