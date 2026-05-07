EMOCIONANTE

Às vésperas do Dia das Mães, Tati Machado relembra perda do filho: 'Passaria por tudo de novo'

Apresentadora falou sobre a história de Rael em depoimento no 'Saia Justa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:08

Tati Machado e Rafa Kalimann no Saia Justa Crédito: Reprodução

Durante o programa Saia Justa, no GNT, a apresentadora Tati Machado abriu o peito para falar sobre o que significa ser mãe, mesmo quando o colo está vazio. Prestes a celebrar o Dia das Mães, Tati relembrou o filho, Rael, que partiu em maio de 2025, aos oito meses de gestação.

Com os olhos marejados, ela declarou: "Eu sou mãe, né, gente? Eu passaria por tudo de novo... É muito bom ser mãe". Tati e o marido, Bruno Monteiro, sempre foram muito transparentes sobre o luto.

Tati Machado em desabafo sobre perda do filho 1 de 10

Em uma entrevista ao Fantástico no ano passado, ela contou que a ideia de 'um dia de cada vez' não fazia sentido para ela. "É uma hora de cada vez. Eu estou seguindo a minha vida com essa marca que é para sempre", desabafou.

A apresentadora revelou que, embora a vida que leva hoje não seja a que planejou, já que estava totalmente mergulhada na 'versão Tati mãe' à espera de Rael, ela se sente fortalecida pelo amor que o filho deixou.

A gravidez de Rael foi anunciada com festa no Mais Você, mas o destino mudou no Dia das Mães de 2025. Durante uma viagem, Tati notou que o bebê, sempre muito ativo, parou de se mexer.

Após ler uma notícia sobre a perda gestacional da atriz Michelli Machado, o instinto de Tati falou mais alto e ela correu para o hospital. O ultrassom confirmou que o coraçãozinho de Rael não batia mais. Mesmo diante do choque, Tati descreveu o parto induzido como um momento de luz e despedida necessária. Rael nasceu no dia 13 de maio.