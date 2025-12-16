Acesse sua conta
Apresentadora Tati Machado diz que não vai mais aparecer na Globo; entenda

Apresentadora da TV Globo explicou motivo nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:10

Tati Machado
Tati Machado Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, revelou através das redes sociais nesta segunda-feira (15), que não aparecerá na programação da Globo nesta semana. Pelos Stories do seu perfil no Instagram, ela explicou o motivo da audiência e revelou que decidiu tirar alguns dias de férias.

“Estou de férias. Cinco dias: hoje, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda-feira já estou de volta, fechou? Então, hoje vai ser aqui, descabelada, sem maquiagem e com muito descanso”.

Tati Machado

No último domingo (14), a apresentadora mostrou a celebração do aniversário do esposo, o fotógrafo Bruno Monteiro, durante o fim de semana, nas redes sociais. O aniversariante, que tinha completado 36 anos no início da semana, comemorou a data junto de pessoas próximas e do seu cachorrinho, Mauro.

Tati Machado

