Apresentadora Tati Machado diz que não vai mais aparecer na Globo; entenda

Apresentadora da TV Globo explicou motivo nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:10

Tati Machado Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, revelou através das redes sociais nesta segunda-feira (15), que não aparecerá na programação da Globo nesta semana. Pelos Stories do seu perfil no Instagram, ela explicou o motivo da audiência e revelou que decidiu tirar alguns dias de férias.

“Estou de férias. Cinco dias: hoje, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda-feira já estou de volta, fechou? Então, hoje vai ser aqui, descabelada, sem maquiagem e com muito descanso”.

