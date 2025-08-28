TV

Ana Maria Braga anuncia retorno de Tati Machado a TV em programa matinal: 'Estou em casa'

Tati Machado volta ao trabalho na Globo após perda do filho ; Gil do Vigor também participará do matinal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:13

Ana Maria Braga se emociona com retorno de Tati Machado nesta quinta (28) Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga revelou nesta quinta-feira (28) no Mais Você quem ficará no comando do programa durante suas férias: a jornalista Tati Machado. A pausa marca o retorno de Tati à Globo após um período de afastamento pela perda do filho, Rael, em maio.

“Apenas sete dias nos separam das férias. Não me lembro da última vez que realmente tirei um descanso, porque férias para trabalhar não contam!”, disse Ana, emocionada. A apresentadora anunciou que ela e Louro Mané estarão fora por três semanas e que Tati assumirá a apresentação do matinal neste período.

Tati Machado será acompanhada por Gil do Vigor na apresentação especial. “É um prazer tê-la de volta aqui, pois este programa também é um pouco a casa dela”, afirmou Ana Maria Braga. A jornalista também retornará ao sofá do Saia Justa, no GNT, a partir de 10 de setembro.

O afastamento de Tati ocorreu após uma gravidez que chegou à reta final sem problemas aparentes, mas que terminou tragicamente com a morte do bebê Rael aos 33 semanas. Em entrevistas, a jornalista falou sobre a dor intensa do luto e a esperança de recomeçar. “Não há substituição, mas há amor”, declarou, destacando seu desejo de viver novamente a maternidade no futuro.