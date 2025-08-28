Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Maria Braga anuncia retorno de Tati Machado a TV em programa matinal: 'Estou em casa'

Tati Machado volta ao trabalho na Globo após perda do filho ; Gil do Vigor também participará do matinal

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:13

Ana Maria Braga se emociona com retorno de Tati Machado nesta quinta (28) Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga revelou nesta quinta-feira (28) no Mais Você quem ficará no comando do programa durante suas férias: a jornalista Tati Machado. A pausa marca o retorno de Tati à Globo após um período de afastamento pela perda do filho, Rael, em maio.

“Apenas sete dias nos separam das férias. Não me lembro da última vez que realmente tirei um descanso, porque férias para trabalhar não contam!”, disse Ana, emocionada. A apresentadora anunciou que ela e Louro Mané estarão fora por três semanas e que Tati assumirá a apresentação do matinal neste período.

Leia mais

Imagem - De 'Old Town Road' ao tribunal: Lil Nas X paga fiança milionária após prisão e se declara inocente

De 'Old Town Road' ao tribunal: Lil Nas X paga fiança milionária após prisão e se declara inocente

Imagem - Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

Imagem - Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Luana Piovani alfineta Dado Dolabella após polêmica com Wanessa Camargo; assista

Tati Machado será acompanhada por Gil do Vigor na apresentação especial. “É um prazer tê-la de volta aqui, pois este programa também é um pouco a casa dela”, afirmou Ana Maria Braga. A jornalista também retornará ao sofá do Saia Justa, no GNT, a partir de 10 de setembro.

Tati Machado

Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Instagram
1 de 11
Tati Machado por Reprodução/Instagram

O afastamento de Tati ocorreu após uma gravidez que chegou à reta final sem problemas aparentes, mas que terminou tragicamente com a morte do bebê Rael aos 33 semanas. Em entrevistas, a jornalista falou sobre a dor intensa do luto e a esperança de recomeçar. “Não há substituição, mas há amor”, declarou, destacando seu desejo de viver novamente a maternidade no futuro.

Em julho, Ana Maria Braga também emocionou o público ao retornar ao Mais Você, homenageando a equipe do programa e confessando sentir-se “em casa” após o período difícil.

Leia mais

Imagem - Vai fazer o Enem? 8 dicas de preparação psicológica

Vai fazer o Enem? 8 dicas de preparação psicológica

Imagem - Aprenda como combinar sombras coloridas nos olhos

Aprenda como combinar sombras coloridas nos olhos

Imagem - Confira 5 dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

Confira 5 dicas para mulheres que querem abrir o próprio negócio

Mais recentes

Imagem - Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê

Descubra quais signos envelhecem melhor e por quê
Imagem - Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos

Saiba quem foi Íris Lettieri, locutora que fazia voz de aeroporto e morreu aos 84 anos
Imagem - Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

Caetano Veloso receberá Medalha Tiradentes, maior honraria do Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua