Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai fazer o Enem? 8 dicas de preparação psicológica

Neuroeducação ajuda a melhorar o desempenho e a confiança para a prova

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:30

A neuroeducação ajuda no preparo psicológico para o Enem (Imagem: Ronnachai Pala | Shutterstock)
A neuroeducação ajuda no preparo psicológico para o Enem Crédito: Imagem: Ronnachai Pala | Shutterstock

Preparar-se para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai muito além de resolver exercícios e revisar conteúdo. A neuroeducação, que une conhecimentos da neurociência, psicologia e pedagogia, mostra que a forma como cuidamos da mente influencia diretamente na aprendizagem, na memória e no desempenho sob pressão.

A seguir, Marta Relva, Dra. h.c. em educação, doutora e mestre em psicanálise, neurocientista, neuropsicopedagoga e psicopedagoga, lista algumas dicas de preparação psicológica para o Enem, segundo a neuroeducação. Confira!

Enem

[Edicase]Evitar alguns erros pode contribuir para melhorar a nota da redação do Enem (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
[Edicase]Os acontecimentos mundiais e nacionais costumam ser tema da redação do Enem (Imagem: Daenin | Shutterstock) por Imagem: Daenin | Shutterstock
[Edicase]A redação do Enem pode ficar mais rica com algumas referências (Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock) por Imagem: GalacticDreamer | Shutterstock
[Edicase]A preparação para a redação do Enem exige domínio da estrutura textual e um repertório sociocultural sólido (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock
[Edicase]Estude sobre temas que podem ser cobrados na redação do Enem neste ano (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
[Edicase]Conhecer as competênciasé fundamental para conseguir uma boa nota na redação do Enem (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por
[Edicase]Temas atuais podem ser cobrados na redação do Enem (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por
[Edicase]O uso de dados confiáveis, citações e exemplos reais pode enriquecer a redação do Enem (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por
[Edicase]A preparação para a redação do Enem exige domínio da estrutura textual e um repertório sociocultural sólido (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por
[Edicase]A redação é uma das etapas mais importantes do Enem (Imagem: Gorodenkoff | ShutterStock) por
Prova de Redação é uma das mais temidas do Enem por Shutterstock
1 de 11
[Edicase]Evitar alguns erros pode contribuir para melhorar a nota da redação do Enem (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

1. Estabeleça uma rotina de estudo equilibrada

Organize horários fixos para estudar e descansar. O cérebro gosta de previsibilidade, isso ajuda a reduzir a ansiedade. Evite maratonas de estudo madrugada adentro, pois prejudica a consolidação da memória e a regulação emocional.

LEIA TAMBÉM

Conheça 5 tipos de forro e como utilizá-los no projeto de arquitetura

Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

Confira 5 receitas com filé-mignon suíno para o jantar

Saiba 5 dicas para o estagiário conquistar a efetivação no trabalho

Não sabe o que fazer para o almoço? Veja 5 receitas práticas com bacon

2. Pratique técnicas de respiração e atenção plena

Dedique 5 a 10 minutos por dia a exercícios de respiração profunda ou meditação. Isso acalma o sistema nervoso e melhora o foco. Não é recomendado ignorar os sinais de estresse e tentar “forçar a concentração” quando a mente está saturada.

3. Simule o ambiente da prova

Faça simulados cronometrados em local silencioso, treinando a resistência mental. Não deixe para enfrentar o formato da prova apenas no dia; isso aumenta o impacto do nervosismo .

4. Cuide do sono

Durma entre 7 e 9 horas por noite, principalmente na semana da prova. O sono REM (última fase do ciclo de sono, caracterizado por movimentos oculares rápidos) é essencial para consolidar o aprendizado. Não é recomendado usar a madrugada anterior ao exame para estudar “tudo de uma vez”, pois o cérebro cansado perde eficiência.

Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas Crédito: Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

5. Pratique atividade física moderada

Caminhadas, alongamentos ou exercícios leves ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas. É importante evitar sedentarismo ou treinos intensos demais na véspera da prova , pois podem gerar fadiga.

6. Mantenha uma alimentação que favoreça o cérebro

Consuma alimentos ricos em ômega 3, frutas, vegetais e água suficiente. Não é recomendado abusar de açúcar e cafeína, picos e quedas de energia prejudicam a atenção.

7. Treine o controle emocional com autodiálogo positivo

Substitua pensamentos como “vou errar tudo” por “vou fazer o meu melhor e usar o que treinei”. Não é recomendado reforçar ideias catastróficas, que ativam a amígdala cerebral e bloqueiam o raciocínio.

8. Tenha pausas estratégicas e momentos de lazer

Alterne períodos de estudo com pausas curtas (técnica Pomodoro, por exemplo) e reserve um tempo para atividades prazerosas. Não é recomendado passar semanas só estudando, sem descanso, pois leva ao esgotamento e reduz a motivação.

Segundo a neuroeducação, o preparo psicológico para o Enem não se constrói apenas nos livros, mas também no equilíbrio entre corpo, mente e emoções. Ao adotar hábitos que favorecem a plasticidade cerebral, a autorregulação e o bem-estar, você aumenta não só o seu desempenho, mas também a sua confiança no dia da prova.

Por Marta Relvas

Dra. h.c. em educação, doutora e mestre em psicanálise, neurocientista, neuropsicopedagoga e psicopedagoga. Membro efetiva da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, Conselho Regional de Biologia – RJ. Entre os livros lançados, estão “Cérebro. Contextos, nuances e possibilidades” e “Neurociência na prática pedagógica”, publicados pela Wak Editora.

Mais recentes

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo
Imagem - Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa

Confira 5 dicas para cuidar das sobrancelhas em casa
Imagem - Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua