Não sabe o que fazer para o almoço? Veja 5 receitas práticas com bacon

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:00
Tradicionalmente lembrado pelo toque crocante em sanduíches e no café da manhã, o bacon também ganha espaço como ingrediente principal em receitas para o almoço. Seu sabor defumado e marcante não apenas realça pratos simples, mas também transforma preparações mais elaboradas. Massas, assados e até ensopados ganham profundidade quando recebem a combinação de crocância e gordura característica do bacon.
Receitas com bacon
Abaixo, aprenda a preparar 5 receitas práticas e saborosas com bacon para o almoço!
Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio. Adicione o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Enquanto isso, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon na manteiga até dourar e ficar crocante. Adicione o vinho, misture por um minuto, desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos inteiros, as gemas e o queijo parmesão até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Escorra o macarrão e adicione-o imediatamente à frigideira com o bacon quente. Acrescente a mistura de ovos com queijo, mexendo rapidamente para que o calor do macarrão cozinhe os ovos sem deixá-los talhados. Disponha em um prato e polvilhe com queijo parmesão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias, mantendo a casca. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, corte as tampas das batatas. Com uma colher, retire cuidadosamente o miolo, formando um espaço para o recheio. Em um recipiente, misture o miolo das batatas com manteiga, creme de leite, sal e pimenta-do-reino até obter um creme. Reserve.
Em uma panela antiaderente, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Desligue o fogo, despeje sobre o creme reservado e mexa para incorporar. Recheie as batatas e polvilhe com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Retire do forno e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.
Em um recipiente, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e o orégano até formar uma massa homogênea. Após, sobre um pedaço grande de plástico-filme, espalhe a carne em formato retangular, com cerca de 1 cm de altura. Disponha as fatias de queijo sobre a carne e enrole formando um rocambole. Retire o plástico-filme e cubra o rocambole com as fatias de bacon, sobrepondo levemente para que fiquem firmes. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200°C por 50 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue o bacon até que fique dourado e crocante. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e mexa por 1 minuto. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Adicione o grão-de-bico cozido e a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe até que o ensopado esteja homogêneo e encorpado. Desligue o fogo e sirva decorado com as folhas de tomilho.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o bacon, o alho e a linguiça calabresa até dourar. Adicione as farinhas de mandioca e de milho e refogue até absorver toda a gordura. Tempere com sal e desligue o fogo. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.