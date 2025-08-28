Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda como combinar sombras coloridas nos olhos

Explore tons que se complementam e deixe a maquiagem mais harmoniosa

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:30

A maquiagem colorida deixa o look mais alegre (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
A maquiagem colorida deixa o look mais alegre Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

A sombra colorida, além de trazer um toque divertido e criativo à maquiagem, tem o poder de realçar a expressão facial e iluminar o olhar. Esse recurso funciona muito bem para quebrar a seriedade de roupas sóbrias ou para dar mais leveza a um look monocromático, criando contraste e equilíbrio. No entanto, para alcançar esse efeito de forma harmoniosa, é importante saber combinar as cores corretamente, explorando tons que se complementem ou que estejam em sintonia com a proposta do visual.

“As cores possuem três divisões. As quentes transmitem sensação de calor, e são o vermelho, o laranja, o amarelo e suas variações. As frias indicam o contrário, e nelas se enquadram o azul, o violeta, o verde e suas variações. E as cores neutras, que são o preto, o branco e o cinza, podem ser combinadas com qualquer tom”, explica o maquiador Alex Cardoso.

Sombra de olhos monocromática

Sombra monocromática por Shuttertock
Sombra monocromática por Reprodução
Sombra monocromática por Reprodução
Saber escolher e aplicar a sombra certa é essencial para alcançar o efeito desejado na maquiagem monocromática  por Imagem: Victoria Fox | Shutterstock
1 de 4
Sombra monocromática por Shuttertock

A seguir, o maquiador ensina como combinar os mais variados tons. Veja! 

1. Azul e roxo 

Escolha uma sombra líquida ou em creme. Você pode optar por um produto em pó, mas, nesse caso, umedeça o pincel antes de aplicar. Utilize um pincel bem fino, chanfrado ou clássico para delineador, pois esses tipos ajudam a dar mais definição ao traço. Aplique a cor bem rente à linha dos cílios, de dentro para fora dos olhos, primeiro o tom azul e, por cima, o roxo. Repita o processo até chegar ao efeito desejado.

Leia mais

Imagem - 7 penteados para cabelos cacheados e crespos

7 penteados para cabelos cacheados e crespos

Imagem - Qual a diferença entre isotônico e energético?

Qual a diferença entre isotônico e energético?

Imagem - Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

Veja 7 animais que eram considerados sagrados no Egito

2. Verde e azul 

Aplique a sombra verde em toda a pálpebra móvel. No côncavo e na raiz dos cílios inferiores, passe o tom azul. No canto interno do olho, aplique uma sombra iluminadora. “Os tons de azul e verde, por serem frios, ficam melhores em peles negras claras e olhos castanhos, que correspondem a um tom mais quente”, comenta Alex Cardoso.

A combinação entre roxo e rosa resulta em uma maquiagem cheia de personalidade (Imagem: VALUA VITALY | Shutterstock)
A combinação entre roxo e rosa resulta em uma maquiagem cheia de personalidade Crédito: Imagem: VALUA VITALY | Shutterstock

3. Rosa e roxo 

Nesse caso, você pode utilizar a sombra compacta ou cremosa. Se optar pela segunda, aplique-a com um pincel fino molhado ou com a ponta dos dedos. Em primeiro lugar, use o tom rosa no canto interno do olho e, no canto externo, aplique a sombra roxa, esfumando -a de encontro com o rosa.

“Isso é superimportante para que não exista uma linha divisória entre as cores”, explica Alex Cardoso. No côncavo, faça um desenho arredondado, seguindo o contorno natural. Por fim, aplique delineador na raiz dos cílios.

4. Amarelo/dourado e rosa 

Na pálpebra móvel, aplique um tom rosa-claro. No côncavo e na raiz dos cílios inferiores, passe um tom rosa mais escuro e, acima, o dourado. Para dar um melhor acabamento, aplique lápis preto na linha d’água e na raiz dos cílios superiores. Os tons de dourado e rosa caem muito bem em peles brancas e levemente rosadas.

5. Amarelo, rosa e roxo 

Aplique o rosa em toda a pálpebra móvel. No canto interno do olho, passe a sombra roxa. Utilize o amarelo também no canto interno, como iluminador. Essa maquiagem chama atenção por combinar cores complementares, como o amarelo e o roxo, o que causa contraste sem comprometer a harmonia da produção.

Mais recentes

Imagem - Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró

Aprenda 5 receitas surpreendentes com alho-poró
Imagem - Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado

Confira 17 projetos solidários no Dia do Voluntariado
Imagem - Saiba quais os cuidados necessários com cachorros braquicefálicos

Saiba quais os cuidados necessários com cachorros braquicefálicos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua