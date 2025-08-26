Acesse sua conta
De 'Old Town Road' ao tribunal: Lil Nas X paga fiança milionária após prisão e se declara inocente

Rapper responde a quatro acusações criminais e pode pegar até 5 anos de prisão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:31

Rapper Lil Nas X Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Lil Nas X, conhecido mundialmente pelo sucesso “Old Town Road”, foi liberado da prisão nesta terça-feira (26) após pagar uma fiança de US$ 75 mil. O cantor, cujo nome verdadeiro é Montero Lamar Hill, se declarou inocente das quatro acusações criminais que enfrenta em Los Angeles (EUA): três por agressão com lesão corporal contra policiais e uma por resistência a um oficial, segundo informações confirmadas pelo Ministério Público local à revista People.

O artista havia sido detido na última quinta-feira (21), depois que a polícia recebeu denúncias de um homem andando pela Ventura Boulevard apenas de cueca e botas de cowboy. De acordo com testemunhas e vídeos divulgados pelo TMZ, Lil Nas caminhava quase nu pela avenida, interagia com pedestres, colocou um cone de trânsito na cabeça e chegou a discutir com quem o filmava.

Ao ser abordado, ele teria desferido socos contra um dos policiais, o que levou à prisão imediata e a um encaminhamento preliminar a um hospital por suspeita de overdose. Até então, não estava claro se o cantor estava em crise de saúde mental ou sob efeito de substâncias.

Uma audiência preliminar está marcada para 15 de setembro. Caso seja condenado, Lil Nas X pode pegar até 5 anos de prisão estadual. Até lá, a Justiça determinou que o artista participe de quatro reuniões semanais do Narcóticos Anônimos, em meio às especulações sobre possível uso de drogas no momento da prisão.

A defesa, no entanto, rebateu as acusações e pediu cautela. “Ele nunca se meteu em problemas, nenhuma vez, em sua existência. Não vamos deixar que um pequeno acontecimento mude a trajetória de sua vida incrível”, afirmou o advogado Drew Findling ao The Hollywood Reporter.

Já a advogada Christy O’Connor destacou que os exames toxicológicos ainda não tiveram resultado divulgado: “É cedo para qualquer julgamento”.

Lil Nas X, que completou 26 anos recentemente, permanece em liberdade até a próxima audiência.

