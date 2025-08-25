FAMOSOS

'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia

Cantora e estilista colocam ponto final em união de oito anos, mas seguem parceiras nos palcos e na vida artística

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:32

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento Crédito: Reprodução

O casamento de Maria Bethânia e da estilista Gilda Midani chegou ao fim após oito anos de relacionamento. A informação foi divulgada pelo jornal Extra. Apesar da separação, as duas mantêm a parceria profissional.

Além de estilista, Gilda também é fotógrafa e já assinou diversos figurinos marcantes da cantora, usados em shows, capas de revistas e especiais. No último mês de junho, a artista compartilhou uma homenagem para Bethânia, celebrando os 79 anos de vida e os 60 de carreira da “Abelha Rainha”.

O relacionamento começou em 2017, mas só foi confirmado publicamente em 2022, quando um vídeo das duas trocando beijos em uma confraternização viralizou. Discretas, Bethânia e Gilda não devem comentar oficialmente sobre o término.

Na mesma época, João Vicente de Castro, filho de Gilda e do jornalista Tarso de Castro (um dos fundadores do jornal O Pasquim), chegou a falar sobre a relação em um programa do GNT. O ator, que atualmente vive Renato no remake de Vale Tudo, é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Maria Bethânia.

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento 1 de 9

A separação não deve impactar a agenda lotada da cantora. A turnê comemorativa de 60 anos de carreira continua, com shows no Rio de Janeiro (6, 7, 13, 14, 20 e 21 de setembro), São Paulo (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro) e Salvador (15 e 16 de novembro). Os ingressos variam entre R$ 440 e R$ 980, dependendo do setor.

'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia Crédito: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, fãs rapidamente transformaram o fim do casamento em assunto. "A abelha rainha tá na pista, escondam suas mulheres viu", brincou um internauta. “Maria Bethânia mais nova solteira do pedaço", escreveu outro internauta. Outra brincou: “Atenção, manas sáficas, Bethânia está solteira. Sou a primeira da fila, já aviso!”.