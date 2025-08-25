Acesse sua conta
'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia

Cantora e estilista colocam ponto final em união de oito anos, mas seguem parceiras nos palcos e na vida artística

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:32

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento Crédito: Reprodução

O casamento de Maria Bethânia e da estilista Gilda Midani chegou ao fim após oito anos de relacionamento. A informação foi divulgada pelo jornal Extra. Apesar da separação, as duas mantêm a parceria profissional.

Além de estilista, Gilda também é fotógrafa e já assinou diversos figurinos marcantes da cantora, usados em shows, capas de revistas e especiais. No último mês de junho, a artista compartilhou uma homenagem para Bethânia, celebrando os 79 anos de vida e os 60 de carreira da “Abelha Rainha”.

O relacionamento começou em 2017, mas só foi confirmado publicamente em 2022, quando um vídeo das duas trocando beijos em uma confraternização viralizou. Discretas, Bethânia e Gilda não devem comentar oficialmente sobre o término.

Na mesma época, João Vicente de Castro, filho de Gilda e do jornalista Tarso de Castro (um dos fundadores do jornal O Pasquim), chegou a falar sobre a relação em um programa do GNT. O ator, que atualmente vive Renato no remake de Vale Tudo, é afilhado de Caetano Veloso, irmão de Maria Bethânia.

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução
'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia por Reprodução/Instagram
Maria Bethânia por Reprodução
Maria Bethânia por Jorge Bispo/Divulgação
Maria Bethânia por Divulgação
Maria Bethânia por Reprodução/Instagram/Arquivo
Maria Bethânia abre a 1ª Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. por Mateus Pereira/GOVBA
Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento por Reprodução

A separação não deve impactar a agenda lotada da cantora. A turnê comemorativa de 60 anos de carreira continua, com shows no Rio de Janeiro (6, 7, 13, 14, 20 e 21 de setembro), São Paulo (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro) e Salvador (15 e 16 de novembro). Os ingressos variam entre R$ 440 e R$ 980, dependendo do setor.

'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia
'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia Crédito: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, fãs rapidamente transformaram o fim do casamento em assunto. "A abelha rainha tá na pista, escondam suas mulheres viu", brincou um internauta. “Maria Bethânia mais nova solteira do pedaço", escreveu outro internauta. Outra brincou: “Atenção, manas sáficas, Bethânia está solteira. Sou a primeira da fila, já aviso!”.

Houve também quem fizesse piada sobre o enteado famoso: “Realidade: Bethânia não aguentou ser madrasta do João Vicente”. E teve até quem quisesse saber o lado romântico da cantora: “Daria tudo pra descobrir o que Bethânia escuta quando está na fossa amorosa”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua

Maria Bethânia lamenta morte de Preta Gil: 'Diante da imensa tristeza… o imenso silêncio'

'Plateia em pé' no show de Maria Bethânia?

Após esgotar ingressos, Maria Bethânia anuncia show extra em Salvador

Ingressos para turnê de Maria Bethânia já estão à venda; confira valores

