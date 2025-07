MÚSICA

Maria Bethânia se antecipa a confusões na Concha Acústica e avisa: 'Plateia em pé'

Cantora se apresenta em Salvador em duas datas no mês de novembro

Em pé ou sentado? Shows na Concha Acústica do TCA têm tido desentendimentos entre os fãs que preferem acompanhar as apresentações sentados e os que preferem curtir de pé. Tentando se antecipar, o site de vendas Ticketmaster inclui um aviso na área de vendas para o show da cantora Maria Bethânia: "PLATEIA EM PÉ", diz uma mensagem na página. >

Quem frequenta o local está acostumado ao coro de "senta e levanta", que geralmente se resolve sem confusões piores. Em 2023, porém um show de Zé Ramalho teve briga na plateia. Na época, o Teatro Castro Alves esclareceu que não existe um jeito obrigatório de assistir aos shows. O público pode escolher se ficará em pé ou sentado, contanto que respeitem as regras de segurança e que mantenham as rotas de fuga liberadas, ou seja, com a escada também livre. Na época, o TCA informou que comportamentos de violência sempre acarretarão na expulsão dos envolvidos e atitudes criminosas serão tratadas pelos órgãos de segurança pública.>

No final do mesmo ano, um show do irmão de Bethânia, Caetano Veloso, voltou a dividir a plateia, mas em meio a gritos de senta e levanta, uma fã lembrou que havia espaço para tudo: “Quem vem à Concha está acostumado com isso. Ora levanta, ora de pé. O importante é curtir o show”, disse Suzana Goes.>