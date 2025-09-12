Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Backstreet Boys no 'Mais Você'? Tati Machado e Gil do Vigor roubam a cena com coreografia

Apresentadores dançaram coreografias e relembraram momentos nostálgicos com a boyband

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:01

Tati Machado e Gil do Vigor dançam Backstreet Boys no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Na manhã desta sexta-feira (12), Tati Machado e Gil do Vigor animaram o Mais Você ao dançarem ao som de “Everybody”, sucesso dos Backstreet Boys. A performance aconteceu em clima de festa, em sincronia, enquanto a boyband se prepara para se apresentar como atração principal do palco Skyline no festival The Town, em São Paulo.

Antes de caírem na dança, os apresentadores participaram de um quiz sobre curiosidades da banda, no qual erraram duas perguntas. Mesmo assim, pediram ao diretor para tocar a música e mostraram que dominam as coreografias, arrancando risadas e aplausos da equipe e do público.

Leia mais

Imagem - Medo? Não para esses signos! Veja quem aproveita todas as oportunidades

Medo? Não para esses signos! Veja quem aproveita todas as oportunidades

Imagem - Filho de Péricles, Lucas Morato, emociona fãs ao anunciar falecimento da mãe

Filho de Péricles, Lucas Morato, emociona fãs ao anunciar falecimento da mãe

Imagem - Ator de X-Men James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema

Ator de X-Men James McAvoy sofre agressão em bar durante festival de cinema

Backstreet Boys

Backstreet Boys por Divulgação
AJ McLean, do Backstreet Boys, dança nu em vídeo no Tiktok semanas após anúncio do divórcio por Reprodução/ Redes sociais
Cantor do Backstreet boys é acusado de estupro por Divulgação
Integrantes do Backstreet Boys mandam recado para os brasileiros por Reprodução/Instagram
Backstreet Boys no clipe 'I Want It That Way' por Reprodução/Youtube
1 de 5
Backstreet Boys por Divulgação

Tati Machado aproveitou o momento para compartilhar sua conexão de longa data com os Backstreet Boys. “Quando tinha 9 anos, fui a um show deles com meu pai. Trouxe até uma foto para provar! Foi uma turnê-relâmpago pela América do Sul, e eu juro que estava lá”, relembrou a apresentadora, mostrando sua nostalgia pelos hits da boyband.

A participação do duo no Mais Você aqueceu os fãs para a apresentação que promete nostalgia e energia no The Town 2025, que acontece neste final de semana no Autódromo de Interlagos.

Leia mais

Imagem - 3 penteados femininos e masculinos para aproveitar os festivais

3 penteados femininos e masculinos para aproveitar os festivais

Imagem - 5 hábitos para prevenir a trombose em quem trabalha sentado

5 hábitos para prevenir a trombose em quem trabalha sentado

Imagem - 8 dicas para deixar a casa segura para o animal de estimação

8 dicas para deixar a casa segura para o animal de estimação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir

Flores importadas e itens veganos: veja as exigências dos famosos nos camarins do The Town 2025

6 dicas para a maquiagem durar o dia todo no The Town

7 dicas para um look perfeito para o The Town

The Town 2025: festival abre pré-venda nesta terça-feira; conheça a line-up

Mais recentes

Imagem - Ludmilla dá spoiler de show no 'The Town' e revela se planeja ter mais filhos

Ludmilla dá spoiler de show no 'The Town' e revela se planeja ter mais filhos
Imagem - 5 sonhos trazem sinais sobre dinheiro e negócios: veja significados

5 sonhos trazem sinais sobre dinheiro e negócios: veja significados
Imagem - Após se relacionar com 800 homens, ‘Vovó Fitness’ diz ter encontrado equilíbrio no sexo

Após se relacionar com 800 homens, ‘Vovó Fitness’ diz ter encontrado equilíbrio no sexo

MAIS LIDAS

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
01

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Imagem - Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia
02

Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
04

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas