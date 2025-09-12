FÃS DE LONGA DATA

Backstreet Boys no 'Mais Você'? Tati Machado e Gil do Vigor roubam a cena com coreografia

Apresentadores dançaram coreografias e relembraram momentos nostálgicos com a boyband

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:01

Tati Machado e Gil do Vigor dançam Backstreet Boys no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Na manhã desta sexta-feira (12), Tati Machado e Gil do Vigor animaram o Mais Você ao dançarem ao som de “Everybody”, sucesso dos Backstreet Boys. A performance aconteceu em clima de festa, em sincronia, enquanto a boyband se prepara para se apresentar como atração principal do palco Skyline no festival The Town, em São Paulo.

Antes de caírem na dança, os apresentadores participaram de um quiz sobre curiosidades da banda, no qual erraram duas perguntas. Mesmo assim, pediram ao diretor para tocar a música e mostraram que dominam as coreografias, arrancando risadas e aplausos da equipe e do público.

Tati Machado aproveitou o momento para compartilhar sua conexão de longa data com os Backstreet Boys. “Quando tinha 9 anos, fui a um show deles com meu pai. Trouxe até uma foto para provar! Foi uma turnê-relâmpago pela América do Sul, e eu juro que estava lá”, relembrou a apresentadora, mostrando sua nostalgia pelos hits da boyband.

A participação do duo no Mais Você aqueceu os fãs para a apresentação que promete nostalgia e energia no The Town 2025, que acontece neste final de semana no Autódromo de Interlagos.