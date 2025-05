MÚSICA

The Town 2025: festival abre pré-venda nesta terça-feira; conheça a line-up

Festival acontece em setembro no Autódromo de Interlagos e contará com grande nomes da música

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2025 às 10:14

The Town Crédito: Divulgação

A contagem regressiva para o The Town 2025 já começou! A partir do meio-dia desta terça-feira (20), inicia a pré-venda de ingressos para clientes do banco Itaú e membros do The Town Club. A compra acontece exclusivamente pela plataforma Ticketmaster Brasil e garante acesso antecipado a um dos eventos mais aguardados do ano. >

A segunda edição do festival rola entre os dias 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O line-up traz atrações de peso como Katy Perry, Mariah Carey, Green Day, Ludmilla, Travis Scott, Lauryn Hill, Iggy Pop, Lionel Richie e Backstreet Boys, reunindo artistas internacionais consagrados e talentos da cena nacional.>

O valor do ingresso é de R$ 975 (inteira) e R$ 487,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de conveniência. Além do acesso antecipado, os integrantes do The Town Club também terão vantagens extras como descontos e credenciais exclusivas para aproveitar o festival com benefícios.>

Já quem tem o The Town Card pode realizar a troca do voucher por ingressos até o dia 26 de maio, com possibilidade de escolha dos dias, de acordo com a disponibilidade.>

A venda geral será aberta no dia 27 de maio, também ao meio-dia, e é recomendado que o cadastro no site da Ticketmaster seja feito com antecedência para evitar transtornos.>

Veja as atrações por data confirmadas até agora:>

6 de setembro:

Palco Quebrada:

MC Hariel

Tasha & Tracie

Batalha da Aldeia – Superliga The Town >

São Paulo Square:



Stacey Ryan

Joabe Reis

SP Square Big Band com Tony Gordon

SP Square Big Band >

The Tower:



Victor Lou & GBR >

7 de setembro:

Skyline:

Green Day

Sex Pistols

Bruce Dickinson

Capital Inicial >

The One:

Iggy Pop

Pitty

CPM 22

Supla & Inocentes >

Palco Quebrada:

Black Pantera

Punho de Mahin & MC Taya

Batalha da Aldeia – Superliga The Town >

São Paulo Square:

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

SP Square Big Band com Clariana

SP Square Big Band >

The Tower:

Cat Dealers >

12 de setembro:

Skyline:

Backstreet Boys

Jason Derulo

Ceelo Green

Jota Quest >

The One:

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Duda Beat

Di Ferrero >

Palco Quebrada:

Kayblack

Duquesa

Batalha da Aldeia – Superliga The Town >

São Paulo Square:

Snarky Puppy

Leo Gandelman

SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

SP Square Big Band >

The Tower:

Dubdogz >

13 de setembro:

Skyline:

Mariah Carey

Jessie J

Ivete Sangalo

Natasha Bedingfield >

The One:

Lionel Richie >

Palco Quebrada:

Criolo

Péricles convida Dexter

Batalha da Aldeia – Superliga The Town >

São Paulo Square:

Jacob Collier

Vanessa Moreno

SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes

SP Square Big Band >

The Tower:

LIU >

14 de setembro:

Skyline:

Katy Perry

Camila Cabello

J Balvin

Iza >

Palco Quebrada:

Belo (Embaixador do Palco Quebrada)

Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Batalha da Aldeia – Superliga The Town >

São Paulo Square:

Jacob Collier

João Bosco Quarteto

SP Square Big Band com Amanda Maria

SP Square Big Band >

The Tower:

Anna >