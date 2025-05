RELEMBRE

Hoje careca, Eduardo Costa já teve cabelão e 25kg a mais; veja o antes e depois

Sertanejo passou por mudança de estilo de vida, cirurgias plásticas e assumiu o uso de anabolizantes

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:57

Antes e depois de Eduardo Costa Crédito: Reprodução

O cantor Eduardo Costa surpreendeu ao aparecer careca em um show no último fim de semana. Mas essa não foi a única mudança de visual do sertanejo. Ao contrário: ao longo de sua carreira, ele já surgiu de diferentes formas, incluindo cabelão e até 25kg a mais. O artista perdeu peso após uma mudança de estilo de vida, mas também já admitiu ter feito uso exagerado de anabolizantes.>

Em conversa com o jornalista André Piunti, Eduardo afirmou que algumas mudanças na aparência vieram em decorrência de fraturas que sofreu no rosto durante o acidente de avião que sofreu em outubro de 2011, em Manhuaçu, na Zona da Mata em Minas Gerais. Depois disso, ele passou a fazer preenchimento no rosto.>

"Eu quebrei o maxilar, o nariz, trinquei a testa, quebrei a mão, quebrei dois dedos, fora que fiquei todo arregaçado, ai como eu não fui no médico, porque tive que seguir agenda, ficou afundado [apontou para o maxilar], então, eu tive que começar a fazer preenchimento".>

O cabelão, por sua vez, surgiu em uma promessa. "Eu estava muito viciado em academia, eu estava muito forte, muito forte mesmo, eu usei bomba para caralh*, usei tudo que podia usar, estava muito forte e eu sempre tive uma mania muito grande de cuidar do meu cabelo, ai um dia eu estava na piscina de casa me olhando no reflexo na água e falei ‘oh senhor, eu não quero mais ter esse tipo de vaidade’", falou, também a André Piunti.>

"Sabe quando você tem uma vaidade e aquilo te incomoda, porque você não dá conta de não fazer? O dia que eu não ia para academia era muito ruim, era uma sensação horrível e eu disse ‘não quero ser escravo disso!’, então fiz uma promessa de deixar meu cabelo crescer durante dois anos e não ir na academia mais, durante esses dois anos, e não fui nenhum dia e também não cortei meu cabelo", completou.>

Após o término da promessa, Eduardo disse que já estava começando a gostar do visual, mas acabou cortando o cabelo. "Minha mulher me obrigou a cortar. Cortei e fiquei muito feliz, porque tudo aquilo que estava me incomodando saiu também, parou aquele vício com academia, parou aquele vício da aparência".>

Já em março do ano passado, o sertanejo viralizou ao aparecer bem mais magro. Na época, disse que perdeu quase 30kg em apenas quatro meses após mudar o estilo de vida. Segundo Eduardo, o estímulo veio graças à mulher, a influenciadora fitness Mariana Polastreli.>

