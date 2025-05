SERÁ QUE CURTIU?

Angélica reage a vídeo que debocha do fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra: 'Falo com Neymar'

Fábio Porchat interpretou personagem responsável pela gestão de crise na família Huck após polêmica

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:08

Angélica, Benício Huck e Duda Guerra Crédito: Reprodução/Instagram

O conturbado fim do namoro entre Benício Huck e Duda Guerra virou tema de um vídeo de Fábio Porchat - e que rendeu até reação de Angélica. O ator ironizou a polêmica, interpretando um personagem que seria o gestor de crise da família, responsável por 'salvar' a imagem do jovem.>

No vídeo, Mauro César (o personagem de Porchat) aparece em uma ligação com Luciano Huck para oferecer os serviços. Uma das sugestões é comprar uma curtida de Neymar em uma foto antiga de Antonela Braga. A influenciadora e Duda Guerra protagonizaram uma treta pública, que teve até pronunciamento de Angélica. Pouco depois, o namoro de Duda e Benício chegou ao fim.>

"Você me depositando um pix, eu falo com o Neymar, a gente faz uma cortina de fumaça... Ele está me devendo um favor. Aí eu consigo que ele dê uma curtida em foto antiga da Antonela e isso dá uma reverberação gigante. Porque o povo gosta do Neymar desatento", diz o personagem.>

Em seguida, ele dá outra sugestão que envolve o futebol: iria convencer Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, a chamar metade do time do Juventude em sua primeira convocação. >

O personagem, porém, afirma que só a cortina de fumaça não vai ser o bastante para salvar a imagem de Benício. O jovem terá que sair do país e até mudar de nome. "Luciano, primeiro, você vai fazer quarentena digital nesse moleque. Coloca ele lá em Mônaco, na casa do Galvão. A gente muda o nome dele, inclusive. Ele fica um mês fora, quando voltar, não é mais Benício, ele é Beni. Se bem que o Naldo é Beni, né? Aí é ruim. Mas pode ser Bem, que é curto, positivo, ele é do bem".>

Há até sugestão para aproveitar a polêmica e aumentar a audiência na TV Globo: criar um quadro no "Domingão" para achar uma namorada para Benício. "A gente faz um 'Loucurinha, loucurinha, loucurinha'. Faz um 'De férias com o ex kids', sem pegação, eles por DM (mensagem privada, no Instagram), guerra de travesseiro, às vezes uma discussão de relação mediada pela Fátima Bernardes...".>