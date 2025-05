PUXADO...

Após polêmica, Angélica fala em atritos com filho Benício e critica personalidade: 'Não cede nunca'

Apresentadora falou sobre o desafio de educar adolescentes em entrevista a podcast

A apresentadora Angélica, 51, abriu o coração em entrevista ao podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Giulia Costa e Flávia Alessandra, e falou abertamente sobre os desafios de criar adolescentes. Mãe de Joaquim, 20, Benício, 17, e Eva, 12 — todos filhos de seu casamento com Luciano Huck —, ela contou como lida com as diferenças de personalidade dos filhos e revelou que o jeito persistente de Benício costuma gerar atritos.>

“O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor. Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação”, brincou. Em contrapartida, ela destacou que Benício é mais insistente: “Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco. Ele dá mais trabalho nesse sentido, sim. Joaquim é mais sentimental e cede, Benício não cede nunca”.>

Ela também destacou que precisa ter uma abordagem diferenciada com cada filho, principalmente com Benício: “Me policio muito, porque, com cada um, é de um jeito. Com o Joaquim, eu falo muito, tudo. O que vem na minha cabeça, eu falo e sei que ele vai assimilar. Com o Benício, como tem essa coisa questionadora, eu tenho que ter um jogo, tenho que falar até certo ponto, duas casinhas, andar mais três”.>