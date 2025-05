TÉRMINO APÓS TRETAS

Duda Guerra elogiou Angélica e Huck antes de término com Benício: 'Sempre me receberam muito bem'

Influenciadora brigou com Antonela Braga nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2025 às 09:08

Duda Guerra e Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Antes da treta pública com Antonela Braga, que acabou culminando com o fim do namoro com Benício Huck, Duda Guerra era só elogios aos então sogros Luciano Huck e Angélica. Em outubro do ano passado, quando o jovem casal tinha quase seis meses de relacionamento, a influenciadora falou que adorava os apresentadores e garantiu que se sentiu “muito acolhida” pela família do agora ex-namorado.>

"Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sem me senti muito acolhida com eles lá", disse Duda, em entrevista à colunista Nanda Figueira, do portal LeoDias.>

Benício e Duda acabaram o relacionamento no fim da semana passada, após uma série de polêmicas envolvendo a jovem. Durante uma viagem a Gramado (RS), Duda se desentendeu com outras influenciadoras, incluindo Antonela Braga, o que gerou grande repercussão nas redes sociais e na mídia. Depois do episódio, Duda deixou de seguir Benício e seus pais nas redes sociais, além de apagar fotos com o ex-namorado.>