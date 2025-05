REENCONTRO

Duda Guerra e Antonela Braga ficam cara a cara após briga por causa de Benício Huck

Adolescentes foram a mesma festa nesta segunda (12)

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2025 às 23:13

Antonela e Duda Crédito: Reprodução

O primeiro encontre entre Duda Guerra e Antonela Braga após toda briga envolvendo Benício Huck aconteceu na noite desta segunda-feira (12). As duas influenciadoras foram convidadas para a festa de Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem. >

A briga teen entre as duas ganhou uma imensa repercussão. Tudo começou quando Antonela e Duda estiveram numa mesma viagem a Gramado-RS, como convidadas de uma marca. Antonela teria pedido para seguir o Dix de Benício, um perfil para amigos íntimos. O filho de Luciano Huck mandou o print para a então namorada, Duda, que não gostou e foi tirar satisfações com a influencer. A situação gerou trocas de farpas, indiretas e pronunciamentos das duas e de outras duas meninas, Liz Macedo e Júlia Pimentel. Até as mães das blogueiras se meteram na história. >

O conflito acabou culminando no fim do relacionamento entre Duda e Benício. Angélica, que curtiu um comentário alfinetando Duda, se pronunciou oficialmente e disse ter sido erro da sua equipe, mas não defendeu a menina em omento algum. Nos bastidores, dizem que a apresentadora e o marido não gostam do jeito da jovem, por ela gostar de expor sua vida nas redes sociais. Luciano e Angélica, por sua vez, prezam por preservar a intimidade dos filhos.>

Durante a festa, por volta das 22h, Duda publicou as primeiras imagens do evento, demonstrando tranquilidade. Já Antonela mostrou nos stories que estava atrasada, exibindo o look escolhido em frente ao espelho.>