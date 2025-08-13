CONFIRA MOMENTOS

Gesto lindo de Ivete Sangalo com filhos marca gravação de ‘Clareou’

Cantora de Axé realizou primeiro show da turnê de samba nesta terça

Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:04

Ivete leva traz samba em novo projeto Crédito: Elias Dantas | Alô Alô Bahia

Dos versos do samba raíz aos acordes do romance do pagode, Ivete provou mais uma vez que é uma artista completa, dominando diversas etapas da produção de um show, além de mistura de ritmos.

Com a presença de grandes nomes do samba brasileiro e do pagode, como Péricles, Maria Rita, Dilsinho, Belo entre outros, Veveta fez um show íntimo na abertura da turnê de ‘Clareou’, que aconteceu nesta terça-feira (13), no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.

Com vista para o Pão de Açúcar, a presença que mais ilustre eram das ‘crias de mainha’. Os filhos de Ivete, principalmente as gêmeas Helena e Marina roubaram a cena e protagonizaram diversos momentos de carinho e afeto com a cantora, que apesar da correria da agenda de shows, preza por momentos de lazer e cuidado com os filhos.

As filhas de Ivete, que sempre são lembradas pela cantora em suas apresentações, sobretudo durante o Carnaval, esbanjam simpatia no primeiro show de ‘Clareou’. As gêmeas invadiram o palco e dançaram com a mãe ao som de ‘Clareou’, samba de Diogo Nogueira.

A cantora compartilhou o registro no Instagram."Que momento iluminado! Clareou!", escreveu a baiana. O filho de Ivete, Marcelo Sangalo Cady, chamado carinhosamente de Marcelinho, também esteve no evento para prestigiar a mãe, a caráter, com nome da turnê estampado na camiseta.

Marcelinho, que acompanha Ivete em shows e durante o Carnaval, segue os passos da artista na música e faz parte da percussão de Veveta, que sempre exalta o talento do filho. No Instagram, Marcelinho compartilhou uma foto com a mãe após o show. “Eterna professora”, disse.

Ivete Sangalo e Marcelinho Crédito: Reprodução | Instagram