Gesto lindo de Ivete Sangalo com filhos marca gravação de ‘Clareou’

Felipe Sena
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:04
Dos versos do samba raíz aos acordes do romance do pagode, Ivete provou mais uma vez que é uma artista completa, dominando diversas etapas da produção de um show, além de mistura de ritmos.
Gravações de Clareou nesta terça (12)
Com a presença de grandes nomes do samba brasileiro e do pagode, como Péricles, Maria Rita, Dilsinho, Belo entre outros, Veveta fez um show íntimo na abertura da turnê de ‘Clareou’, que aconteceu nesta terça-feira (13), no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.
Com vista para o Pão de Açúcar, a presença que mais ilustre eram das ‘crias de mainha’. Os filhos de Ivete, principalmente as gêmeas Helena e Marina roubaram a cena e protagonizaram diversos momentos de carinho e afeto com a cantora, que apesar da correria da agenda de shows, preza por momentos de lazer e cuidado com os filhos.
As filhas de Ivete, que sempre são lembradas pela cantora em suas apresentações, sobretudo durante o Carnaval, esbanjam simpatia no primeiro show de ‘Clareou’. As gêmeas invadiram o palco e dançaram com a mãe ao som de ‘Clareou’, samba de Diogo Nogueira.
A cantora compartilhou o registro no Instagram."Que momento iluminado! Clareou!", escreveu a baiana. O filho de Ivete, Marcelo Sangalo Cady, chamado carinhosamente de Marcelinho, também esteve no evento para prestigiar a mãe, a caráter, com nome da turnê estampado na camiseta.
Marcelinho, que acompanha Ivete em shows e durante o Carnaval, segue os passos da artista na música e faz parte da percussão de Veveta, que sempre exalta o talento do filho. No Instagram, Marcelinho compartilhou uma foto com a mãe após o show. “Eterna professora”, disse.
Diversos artistas compareceram ao primeiro show do projeto de Ivete. Entre eles, esteve David do Brasil, Lore Improta, Regina Casé, Gominho, entre outros.