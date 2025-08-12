SAMBA NO PÉ

Ivete Sangalo divulga primeiras imagens das gravações de 'Clareou' no Rio

Projeto especial de samba foi gravado nesta terça-feira (12) com a presença de famosos em locação deslumbrante

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:16

Gravações do projeto "Clareou" foram feitas no Rio nesta terça-feira (12) Crédito: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo cantando e dançando samba. Uma vista deslumbrante para o Pão de Açúcar. Convidados especiais. Esse foi o clima das gravações do projeto "Ivete Clareou" nesta terça-feira (12), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Famosos e familiares da baiana, como o seu filho Marcelo Sangalo, marcaram presença na plateia para assistir ao desabrochar deste momento tão sonhado da carreira de Ivete.

Nas redes sociais, Veveta divulgou as primeiras imagens do momento, onde aparece com um vestido curto marrom esvoaçante, deixando as belas pernas à mostra e sempre com um sorrisão no rosto. Em um dos vídeos, a cantora surgiu ao lado do sambista Jorge Aragão. Os dois interpretaram juntos a canção "Loucuras de uma paixão”, escrita por Jorge.

"Não acredito em coincidências. O céu Clareou, o mar também e a voz de Clara vive pulsando em nós. Viva Clara! Viva o samba! Feliz aniversário a essa, que foi a minha primeira e grande inspiração na música. Hoje, dia 12, dia dela, eu gravo meu projeto 'Ivete Clareou' com amigos queridos, cercada de músicos incríveis e de uma energia surreal de amor", postou a famosa em suas redes sociais, antes das filmagens, parabenizou o grande nome do samba que inspirou o projeto: Clara Nunes.

Entre os famosos reunidos para prestigiar o momento estavam Lore Improta, Belo, Gominho, Cris Vianna, Dan Ferreira, Regina Casé, Fátima Bernardes e Juliette.

Turnê Clareou

O projeto especial de sambas e pagodes terá turnê! Com músicas inéditas e regravações de grandes clássicos dos gêneros, Ivete promete mostrar com muita maturidade uma outra faceta na carreira. Ivete mergulha nesse universo inspirada por Clara Nunes, que faria 83 anos hoje.