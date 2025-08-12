Ivete Sangalo divulga primeiras imagens das gravações de 'Clareou' no Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:16
Ivete Sangalo cantando e dançando samba. Uma vista deslumbrante para o Pão de Açúcar. Convidados especiais. Esse foi o clima das gravações do projeto "Ivete Clareou" nesta terça-feira (12), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Famosos e familiares da baiana, como o seu filho Marcelo Sangalo, marcaram presença na plateia para assistir ao desabrochar deste momento tão sonhado da carreira de Ivete.
Nas redes sociais, Veveta divulgou as primeiras imagens do momento, onde aparece com um vestido curto marrom esvoaçante, deixando as belas pernas à mostra e sempre com um sorrisão no rosto. Em um dos vídeos, a cantora surgiu ao lado do sambista Jorge Aragão. Os dois interpretaram juntos a canção "Loucuras de uma paixão”, escrita por Jorge.
Gravações de Clareou nesta terça (12)
"Não acredito em coincidências. O céu Clareou, o mar também e a voz de Clara vive pulsando em nós. Viva Clara! Viva o samba! Feliz aniversário a essa, que foi a minha primeira e grande inspiração na música. Hoje, dia 12, dia dela, eu gravo meu projeto 'Ivete Clareou' com amigos queridos, cercada de músicos incríveis e de uma energia surreal de amor", postou a famosa em suas redes sociais, antes das filmagens, parabenizou o grande nome do samba que inspirou o projeto: Clara Nunes.
Entre os famosos reunidos para prestigiar o momento estavam Lore Improta, Belo, Gominho, Cris Vianna, Dan Ferreira, Regina Casé, Fátima Bernardes e Juliette.
O projeto especial de sambas e pagodes terá turnê! Com músicas inéditas e regravações de grandes clássicos dos gêneros, Ivete promete mostrar com muita maturidade uma outra faceta na carreira. Ivete mergulha nesse universo inspirada por Clara Nunes, que faria 83 anos hoje.
A turnê de “Clareou” está marcada para começar no dia 25 de outubro, em São Paulo, com datas já confirmadas em Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro). Os shows terão palcos em formato 360°, proporcionando uma experiência imersiva para o público.