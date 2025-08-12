ALEGRIA

Filhas de Ivete Sangalo invadem o palco e dançam com a mãe em gravação de 'Clareou'

Marina e Helena esbanjaram animação com o projeto gravado nesta terça-feira (12) no Rio de Janeiro

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 23:07

Gêmeas roubaram a cena na gravação do EP de Veveta Crédito: Reprodução / Instagram

As filhas de Ivete Sangalo ficaram contagiadas pelo clima das gravações do projeto "Ivete Clareou" nesta terça-feira (12), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Durante a noite, após a cantora cantar com diversos artistas no palco especial com vista para o Pão de Açúcar, as gêmeas Marina e Helena roubaram a cena e invadiram o local, dançando com a mãe ao som de "Clareou", samba de Diogo Nogueira.

Veveta compartilhou o vídeo nas redes sociais, celebrando o momento de troca com as meninas em um dia tão especial para a sua carreira. "Que momento iluminado! Clareou!", escreveu a baiana.

O filho mais velho de Ivete, Marcelo Sangalo também marcou presença para prestigiar as gravações. “É um projeto muito lindo, com todo o foco no samba. E tamo aí, com esse visual aqui também que Deus deu pra gente. Pra cima! Abraço!”, disse Marcelo", celebrou o primogênito em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Ao longo da tarde desta terça (12), Veveta compartilhou diversos trechos de músicas que farão parte do EP. Nas imagens, Veveta aparece com um vestido curto marrom esvoaçante, sempre com um sorrisão no rosto. Jorge Aragão, Maria Rita, Dilsinho, Arlindinho, Belo, Péricles e Jorge Aragão foram alguns dos artistas que gravaram com Mainha.

Na plateia estavam nomes como Lore Improta, Gominho, Cris Vianna, Dan Ferreira, Regina Casé, Fátima Bernardes, Juliette e claro, a família de Veveta reunida.

Turnê Clareou

O projeto especial de sambas e pagodes terá turnê! Com músicas inéditas e regravações de grandes clássicos dos gêneros, Ivete promete mostrar com muita maturidade uma outra faceta na carreira. Ivete mergulha nesse universo inspirada por Clara Nunes, que faria 83 anos hoje.