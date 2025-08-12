Acesse sua conta
Leo Lins debocha de denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira

Comediante ironizou as acusações da ex-assistente de palco do 'The Noite' contra Otávio Mesquita durante show de stand-up

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:42

Leo Lins e Juliana Oliveira
Leo Lins e Juliana Oliveira Crédito: Reprodução

Leo Lins divulgou recentemente no Instagram um trecho de um dos seus shows de stand-up que gerou mais um polêmica nas redes sociais. Isso porque, em um momento de interação com o público, o comediante, condenado a 8 anos de prisão por discurso de ódio, ironizou a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira contra o apresentador Otávio Mesquita

No vídeo, Lins convidou pessoas da plateia ao palco para demonstrarem alguma habilidade inusitada. Um dos participantes afirmou que conseguia mexer a clavícula e perguntou: Posso tirar a camisa?" Foi aí que o humorista fez a piada envolvendo a acusação da ex-assistente de palco do 'The Noite' contra o famoso. 

Leo Lins

Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
Leo Lins por Divulgação
1 de 4
Leo Lins por Divulgação

Sem se preocupar com a gravidade da denúncia, Léo Lins respondeu: “Bom, você não me acusando de assédio igual a Juliana, tá bom. Vai lá”. As imagens registram o público caindo na risada após a fala debochada. 

Relembre denúncia de Juliana Oliveira 

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, denunciou Otávio Mesquita por estupro durante uma gravação do programa em 2016. A profissional alega que Mesquita tocou seus seios e região íntima sem consentimento, além de ter a imobilizado com as pernas, imitando uma relação sexual no palco. Os advogados dela afirmam que houve uso de força física, aliado à humilhação pública com a ida do episódio ao ar.

Ela afirmou que nada foi combinado e que denunciou o caso à equipe do programa na época, que segundo ela, não fez nada a respeito. Já Otávio Mesquista disse em sua defesa que o conteúdo era uma brincadeira combinada, pediu desculpas caso tenha sido mal interpretado, mas processou-a judicialmente por danos morais. Na última sexta-feira (8), Juliana Oliveira contra-atacou Mesquita na Justiça e pediu uma indenização de R$ 150 mil.

