Leo Lins debocha de denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira

Comediante ironizou as acusações da ex-assistente de palco do 'The Noite' contra Otávio Mesquita durante show de stand-up

Elis Freire

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:42

Leo Lins divulgou recentemente no Instagram um trecho de um dos seus shows de stand-up que gerou mais um polêmica nas redes sociais. Isso porque, em um momento de interação com o público, o comediante, condenado a 8 anos de prisão por discurso de ódio, ironizou a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira contra o apresentador Otávio Mesquita.

No vídeo, Lins convidou pessoas da plateia ao palco para demonstrarem alguma habilidade inusitada. Um dos participantes afirmou que conseguia mexer a clavícula e perguntou: Posso tirar a camisa?" Foi aí que o humorista fez a piada envolvendo a acusação da ex-assistente de palco do 'The Noite' contra o famoso.

Sem se preocupar com a gravidade da denúncia, Léo Lins respondeu: “Bom, você não me acusando de assédio igual a Juliana, tá bom. Vai lá”. As imagens registram o público caindo na risada após a fala debochada.

Relembre denúncia de Juliana Oliveira

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, denunciou Otávio Mesquita por estupro durante uma gravação do programa em 2016. A profissional alega que Mesquita tocou seus seios e região íntima sem consentimento, além de ter a imobilizado com as pernas, imitando uma relação sexual no palco. Os advogados dela afirmam que houve uso de força física, aliado à humilhação pública com a ida do episódio ao ar.