Cena de ‘A Viagem’ pode chocar e desagradar público

Ao longo dos anos, a percepção do público sobre as novelas mudou, o que pode deixar cena carregada e mal vista

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 21:51

'A Viagem' é exibida no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Reprodução | TV Globo

Ao longo dos anos cenas que antes eram consideradas normais, gerando até apoio ou pouca comoção do público, a exemplo de agressões, hoje são vistas com outros olhos, sobretudo pelas redes sociais que atravessaram as telas e hoje fazem parte também do universo da teledramaturgia, seja com a promoção de propagandas ou até mesmo o julgamento do que é correto ou não socialmente.

Redes como o X, antigo Twitter, e Instagram se tornaram espaços de discussão e mudança social sobre respeito às diferenças, apoio à diversidade e luta contra a violência, principalmente com relação às mulheres.

‘A Viagem’ é um exemplo de novela que envelheceu, mas que permanece no imaginários de muitos telespectadores. A atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, deve exibir nos próximos capítulos uma cena de agressão contra mulher, que pode desagradar alguns.

No folhetim, Estela (Lucinha Lins) tem uma relação pra lá de conflituosa com Ismael (Jonas Bloch), seu ex-esposo. Em um dos muitos momentos de conflito entre os dois, Estela dá um tapa na cara do rapaz, que não deixa baixo e revida a bofetada. Na ocasião, Estela chega a cair no chão por causa da força da agressão.

E contrário do que esperava, mas já aguardado pelo público que acompanha as discussões entre Estela e a filha, Bia (Fernanda Rodrigues), a adolescente fica contra a mãe.

Antes da versão de 1994, ‘A Viagem’ foi originalmente exibida na extinta TV Tupi, entre 1975 e 1976. Ivani Ribeiro escreveu a novela com base nos livros ‘Nosso Lar’, de 1944 e ‘E a Vida Continua’, de 1968, ambos psicografados pelo médium brasileiro Chico Xavier. A autoria foi atribuída a André Luiz, pseudônimo atribuído ao espírito de Chico Xavier. A produção ainda teve a colaboração do professor Herculano Pires, considerado um dos maiores escritores e estudiosos da doutrina espírita.