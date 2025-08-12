NOVELA DAS 9

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

Celina (Malu Galli) tentará impedir os clientes de consumirem o alimento



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:54

Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada (1988x2025) Crédito: Reprodução / TV Globo

Exibida em 1988, a cena da “maionese envenenada” de “Vale Tudo" entrou para a história da TV brasileira como um dos momentos mais tensos e inesquecíveis da teledramaturgia. Na trama, Raquel (Regina Duarte) lidera uma verdadeira corrida contra o tempo para evitar mortes, enquanto Celina (Nathalia Timberg) protagoniza uma intervenção dramática e memorável, em plena hora do almoço.

No remake, no ar na TV Globo, esta cena irá ao ar nesta terça-feira (12), em um capítulo especial. Desta vez, será Malu Galli a atriz responsável por protagonizar o momento icônico em que tenta impedir que as pessoas comam a maioneses envenenada no "Paladar". Ela contará que tudo não passou de um plano sórdido de Odete Roitman (Debora Bloch) para sabotar o restaurante.

Lucimar (Ingrid Gaigher) já terá passado mal ao comer o molho, levando Raquel (Taís Araújo) a suspeitar que algo estava errado. Porém, Celina (Malu Galli) que trará a verdade a todos. Isso porque, em momento de descuido, Odete Roitman (Debora Bloch) revelou seu plano à sua irmã, sem saber que ela é sócia do restaurante.

Logo quando o problemão for confirmado, Raquel organizará um mutirão pelos bairros do Rio de Janeiro para evitar que os clientes consumam a comida contaminada.