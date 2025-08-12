NOVELA DAS

‘Vale Tudo’: relembre a cena da maionese envenenada que marcou a TV em 1988

Quase 40 anos depois, momento icônico da teledramaturgia brasileira ganhou uma nova versão

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:45

Cena da maionese envenenada de "Vale Tudo" segue inesquecível Crédito: Reprodução/TV Globo

Exibida em 1988, a cena da “maionese envenenada” de “Vale Tudo" entrou para a história da TV brasileira como um dos momentos mais tensos e inesquecíveis da teledramaturgia. Na trama, Raquel (Regina Duarte) lidera uma verdadeira corrida contra o tempo para evitar mortes, enquanto Celina (Nathalia Timberg) protagoniza uma intervenção dramática e memorável, em plena hora do almoço.

O episódio começa quando Walter (João Bourbonnais), a mando de Odete Roitman (Beatriz Segall), decide sabotar o restaurante Paladar. “Nós vamos fechar a Paladar. Essa Raquel Acioli vai voltar a vender sanduíche na praia, sim”, diz o vilão, antes de envenenar potes de maionese. Sem saber do risco, Lucimar (Maria Gladys) se serve de uma generosa porção e, pouco depois, passa mal. “Ai, dona Raquel, eu vomitei tanto… quase morri sentada naquele vaso. Eu não quero dar trabalho, não. Eu só quero um pouquinho d’água”, lamenta, debilitada.

Percebendo o perigo, Raquel reage com urgência: “A maionese fez mal para ela! Vamos levá-la ao hospital imediatamente. Ninguém pode comer essa maionese!”. Com os telefones fora do ar, a empresária traça um plano para alertar os fornecedores. “Parece uma gincana, mas não é! Tem gente correndo risco de vida. Se alguém parar no hospital por causa dessa maionese, a responsabilidade é nossa!”, afirma.