‘Vale Tudo’: relembre a cena da maionese envenenada que marcou a TV em 1988

Quase 40 anos depois, momento icônico da teledramaturgia brasileira ganhou uma nova versão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:45

Cena da maionese envenenada de
Cena da maionese envenenada de "Vale Tudo" segue inesquecível Crédito: Reprodução/TV Globo

Exibida em 1988, a cena da “maionese envenenada” de “Vale Tudo" entrou para a história da TV brasileira como um dos momentos mais tensos e inesquecíveis da teledramaturgia. Na trama, Raquel (Regina Duarte) lidera uma verdadeira corrida contra o tempo para evitar mortes, enquanto Celina (Nathalia Timberg) protagoniza uma intervenção dramática e memorável, em plena hora do almoço.

@novelaemcena já assistiram Vale Tudo? #novelas #novelasglobo #valetudonovela #valetudonogloboplay ♬ original sound - novelaemcena

O episódio começa quando Walter (João Bourbonnais), a mando de Odete Roitman (Beatriz Segall), decide sabotar o restaurante Paladar. “Nós vamos fechar a Paladar. Essa Raquel Acioli vai voltar a vender sanduíche na praia, sim”, diz o vilão, antes de envenenar potes de maionese. Sem saber do risco, Lucimar (Maria Gladys) se serve de uma generosa porção e, pouco depois, passa mal. “Ai, dona Raquel, eu vomitei tanto… quase morri sentada naquele vaso. Eu não quero dar trabalho, não. Eu só quero um pouquinho d’água”, lamenta, debilitada.

Celina em "Vale Tudo"

Celina tenta impedir que pessoas comam maionese envenenada por Reprodução/TV Globo

Percebendo o perigo, Raquel reage com urgência: “A maionese fez mal para ela! Vamos levá-la ao hospital imediatamente. Ninguém pode comer essa maionese!”. Com os telefones fora do ar, a empresária traça um plano para alertar os fornecedores. “Parece uma gincana, mas não é! Tem gente correndo risco de vida. Se alguém parar no hospital por causa dessa maionese, a responsabilidade é nossa!”, afirma.

O momento mais impactante fica com Celina, que entra em um restaurante no instante em que um cliente está prestes a comer. “Para! Ninguém come essa maionese!”, grita, antes de advertir a dona do local: “Se alguém morrer, eu vou levar você para os tribunais”. De Caju a Niterói, a equipe consegue recolher todo o produto contaminado. Mais tarde, Raquel descobre que Odete estava por trás do crime. “Uma tentativa de assassinato!”, reage Poliana (Pedro Paulo Rangel), indignado.

