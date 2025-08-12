Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual vai ser a reação de César ao saber que é pai do filho de Fátima em Vale Tudo

Exame de DNA vai confirmar a paternidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:19

César (Cauã Reymond) em Vale Tudo
César (Cauã Reymond) em Vale Tudo Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de 'Vale Tudo' prometem uma reviravolta para Maria de Fátima (Bella Campos). A vigarista irá conseguir engravidar, seguindo seu plano de conseguir uma garantia de que ficará com parte da fortuna dos Roitman. Mas tudo irá por água abaixo após Celina (Malu Galli) dizer à moça que Afonso (Humberto Carrão) é estéril.

Logo, todos saberão que o bebê que a filha de Raquel (Taís Araujo) espera é de César (Cauã Reymond). Desesperada, a aspirante a influencer fingirá um acidente e se jogará nas escadas do Theatro Municipal para provocar a perda do bebê. Ela será encaminhada ao hospital às pressas, mas entrará em pânico quando receber a notícia de que o filho resistiu ao impacto

Vale Tudo: Fátima, César e Afonso

Fátima exige dinheiro de Afonso por ReproduçãoReprodução
Afonso fica devastado ao saber que foi enganado por Fátima por Reprodução
Fátima e Afonso por Reprodução
Fátima e Afonso por Reprodução
Afonso vai trair a esposa, Fátima por Reprodução
Retorno de Fátima e Afonso de Paris agita o capítulo por Reprodução/TV Globo
Afonso flagra Maria de Fátima na cama com César por Reprodução
Fátima e Afonso, em Vale Tudo por Reprodução
Casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman por Reprodução
Casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman por Reprodução
Fátima fica furiosa com decisão de César de voltar para o Brasil por Reprodução
César e Maria de Fátima abrem mala roubada por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Elenco de Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Bella Campos e Humberto Carrão durante gravação de Vale Tudo por Reprodução/Instagram
1 de 15
Fátima exige dinheiro de Afonso por ReproduçãoReprodução

Mais tarde, Afonso irá flagrar a traição de Maria de Fátima com César. Ele colocará um fim ao casamento e exigirá que seja feito um exame de DNA para comprovar a paternidade do filho que esposa espera. O resultado aponta que o bebê é filho de César. Mas ele deixará claro que não assumirá a criança.

"Se o filho for meu? Mais um motivo pra eu vazar... Nunca quis ser pai. Deus me livre! Coisa mais chata do mundo é criança. E eu avisei isso pra Fátima. Fui lá fazer aquele exame de DNA pra me despachar desse problema, não foi pra pegar o problema pra mim", dirá em conversa com Olavo (Ricardo Teodoro), em um episódio previsto para ir ao ar no próximo dia 20.

LEIA MAIS

‘Vale Tudo’: relembre a cena da maionese envenenada que marcou a TV em 1988

Após virar chacota nas redes, Raquel Brito mostra convite para participar de ‘Vale Tudo’

‘Vale Tudo’: Fátima é expulsa da mansão e leva tapa de Odete em queda humilhante da vilã

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta

Maria de Fátima vai descobrir segredo de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Pouco depois, Fátima confirma a partenidade. "O filho é meu? Não brinca não, Fátima. Esse assunto não é brincadeira não, hein?", rebaterá César, que estará em um affair com Odete (Debora Bloch). "Eu não tô brincando, o filho que eu tô esperando é seu", reforçará a moça.

"Mas eu te falei que eu não queria esse negócio de filho! Eu nunca quis ser pai", dirá César. "Mas você vai ser", insistirá a grávida. "Não vou, não", retrucará o cafajeste. "Como que não vai, César? Tá maluco? Pensasse nisso antes de transar", reclamará a jovem.

Maria de Fátima terá a ajuda de Olavo (Ricardo Teodoro) e encontrará um casal estrangeiro interessado em uma adoção ilegal. Ela tenta vender o próprio filho, mas o plano só será concluído porque Raquel descobre tudo a tempo e se propõe a ficar com o neto.

Leia mais

Imagem - Final revelado? Confira a teoria que pode mudar desfecho em ‘Stranger Things’

Final revelado? Confira a teoria que pode mudar desfecho em ‘Stranger Things’

Imagem - Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

Filho resgata fotos de Faustão e faz homenagem: 'Novo capítulo'

Imagem - Yudi Tamashiro anuncia mudança para o Japão com a família: 'Começar do zero'

Yudi Tamashiro anuncia mudança para o Japão com a família: 'Começar do zero'

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil