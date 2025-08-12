TELEVISÃO

Saiba qual vai ser a reação de César ao saber que é pai do filho de Fátima em Vale Tudo

Exame de DNA vai confirmar a paternidade

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:19

César (Cauã Reymond) em Vale Tudo Crédito: Reprodução

Os próximos capítulos de 'Vale Tudo' prometem uma reviravolta para Maria de Fátima (Bella Campos). A vigarista irá conseguir engravidar, seguindo seu plano de conseguir uma garantia de que ficará com parte da fortuna dos Roitman. Mas tudo irá por água abaixo após Celina (Malu Galli) dizer à moça que Afonso (Humberto Carrão) é estéril.

Logo, todos saberão que o bebê que a filha de Raquel (Taís Araujo) espera é de César (Cauã Reymond). Desesperada, a aspirante a influencer fingirá um acidente e se jogará nas escadas do Theatro Municipal para provocar a perda do bebê. Ela será encaminhada ao hospital às pressas, mas entrará em pânico quando receber a notícia de que o filho resistiu ao impacto

Vale Tudo: Fátima, César e Afonso 1 de 15

Mais tarde, Afonso irá flagrar a traição de Maria de Fátima com César. Ele colocará um fim ao casamento e exigirá que seja feito um exame de DNA para comprovar a paternidade do filho que esposa espera. O resultado aponta que o bebê é filho de César. Mas ele deixará claro que não assumirá a criança.

"Se o filho for meu? Mais um motivo pra eu vazar... Nunca quis ser pai. Deus me livre! Coisa mais chata do mundo é criança. E eu avisei isso pra Fátima. Fui lá fazer aquele exame de DNA pra me despachar desse problema, não foi pra pegar o problema pra mim", dirá em conversa com Olavo (Ricardo Teodoro), em um episódio previsto para ir ao ar no próximo dia 20.

Pouco depois, Fátima confirma a partenidade. "O filho é meu? Não brinca não, Fátima. Esse assunto não é brincadeira não, hein?", rebaterá César, que estará em um affair com Odete (Debora Bloch). "Eu não tô brincando, o filho que eu tô esperando é seu", reforçará a moça.

"Mas eu te falei que eu não queria esse negócio de filho! Eu nunca quis ser pai", dirá César. "Mas você vai ser", insistirá a grávida. "Não vou, não", retrucará o cafajeste. "Como que não vai, César? Tá maluco? Pensasse nisso antes de transar", reclamará a jovem.