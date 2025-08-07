Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maria de Fátima vai descobrir segredo de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Momento acontecerá nos próximos capítulos da novela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:55

Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch)
Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch) Crédito: TV Globo/Reprodução

Os próximos capítulos de 'Vale Tudo', da Globo, prometem ser animados. Maria de Fátima (Bella Campos) seguirá Odete Roitman (Debora Bloch) e descobrirá que Leonardo (Guilherme Magon), filho da ricaça, está vivo.

A filha de Raquel estará separada de Afonso (Humberto Carrão), após ser flagrada por ele com César (Cauã Reymond). Fátima então irá até a TCA tentar uma reunião com a ex-sogra, e verá Odete saindo da empresa de carro e sem motorista. Ela pedirá um táxi e seguirá a vilã discretamente até o sítio onde Leonardo mora.

Odete será chantageada

Nise cuidou de Leonardo por Reprodução
Ana Clara vai chantagear Odete por Reprodução
Nise morrerá por Reprodução
Odete surta ao descobrir farsa de Leonardo em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman está de volta em "Vale Tudo" com língua afiada por Fábio Rocha/Globo/Divulgação
1 de 5
Nise cuidou de Leonardo por Reprodução

Quando Fátima chegar lá, descobrirá que o rapaz está vivo. Em seguida, um flashback mostrará o momento em que ela viu a foto de Leonardo na sala da mansão de Celina (Malu Galli). Logo ela fará as conexões e desvendará o mistério envolvendo Odete.

Leia mais

Imagem - Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Ex de Preta Gil rebate críticas após postar foto com nova namorada: 'Julgadores'

Imagem - Influenciadora diz que usa astrologia nos treinos: 'Lua em Escorpião é foco total'

Influenciadora diz que usa astrologia nos treinos: 'Lua em Escorpião é foco total'

Imagem - Bracelete queridinho de Dua Lipa aparece em 'Vale Tudo' e custa R$ 35 mil

Bracelete queridinho de Dua Lipa aparece em 'Vale Tudo' e custa R$ 35 mil

LEIA MAIS

Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Quer ter um furão? Conheça 7 curiosidades interessantes sobre esses animais

Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

Mais recentes

Imagem - Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde

Por que Faustão foi internado? Apresentador enfrenta nova complicação de saúde
Imagem - Mudança no remake de 'Vale Tudo' deixou Paolla Oliveira 'agoniada': 'Conseguiu piorar o que era ruim'

Mudança no remake de 'Vale Tudo' deixou Paolla Oliveira 'agoniada': 'Conseguiu piorar o que era ruim'
Imagem - Quem é Rhuana Rodrigues, nova namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

Quem é Rhuana Rodrigues, nova namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

MAIS LIDAS

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
01

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
02

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas
03

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado