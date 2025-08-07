TELEVISÃO

Maria de Fátima vai descobrir segredo de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Momento acontecerá nos próximos capítulos da novela

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:55

Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Debora Bloch) Crédito: TV Globo/Reprodução

Os próximos capítulos de 'Vale Tudo', da Globo, prometem ser animados. Maria de Fátima (Bella Campos) seguirá Odete Roitman (Debora Bloch) e descobrirá que Leonardo (Guilherme Magon), filho da ricaça, está vivo.

A filha de Raquel estará separada de Afonso (Humberto Carrão), após ser flagrada por ele com César (Cauã Reymond). Fátima então irá até a TCA tentar uma reunião com a ex-sogra, e verá Odete saindo da empresa de carro e sem motorista. Ela pedirá um táxi e seguirá a vilã discretamente até o sítio onde Leonardo mora.

