Maria de Fátima vai descobrir segredo de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Giuliana Mancini
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:55
Os próximos capítulos de 'Vale Tudo', da Globo, prometem ser animados. Maria de Fátima (Bella Campos) seguirá Odete Roitman (Debora Bloch) e descobrirá que Leonardo (Guilherme Magon), filho da ricaça, está vivo.
A filha de Raquel estará separada de Afonso (Humberto Carrão), após ser flagrada por ele com César (Cauã Reymond). Fátima então irá até a TCA tentar uma reunião com a ex-sogra, e verá Odete saindo da empresa de carro e sem motorista. Ela pedirá um táxi e seguirá a vilã discretamente até o sítio onde Leonardo mora.
Odete será chantageada
Quando Fátima chegar lá, descobrirá que o rapaz está vivo. Em seguida, um flashback mostrará o momento em que ela viu a foto de Leonardo na sala da mansão de Celina (Malu Galli). Logo ela fará as conexões e desvendará o mistério envolvendo Odete.