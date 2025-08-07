SERÁ QUE FUNCIONA?

Influenciadora diz que usa astrologia nos treinos: 'Lua em Escorpião é foco total'

Conhecida como 'vovó fitness', Andrea Sunshine revelou estratégia inusitada

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:26

Andrea Sunshine Crédito: Reprodução/Instagram

A fisiculturista Andrea Sunshine, que é conhecida nas redes sociais como "vovó fitness", revelou que usa uma estratégia inusitada na academia: a astrologia. A influenciadora de 54 anos afirma que sincroniza o ritmo dos treinos com os movimentos dos astros para potencializar a malhação.

Famosa por compartilhar nas redes sociais a intensa rotina de exercícios, Andrea explicou que, quando Mercúrio entra em retrógrado, ela desacelera. "Meu corpo sente. Aprendi que respeitar a energia do dia faz parte da performance", falou.

"Se a Lua está em Escorpião, é hora de foco total. Mas se está em Câncer, priorizo exercícios voltados ao autocuidado", exemplificou.

Segundo Andrea, a conexão com a astrologia surgiu em um processo de autoconhecimento. Ao procurar um propósito que fosse além da estética, ela mergulhou na espiritualidade e começou a enxergar os astros como aliados. Assim, a influenciadora aprendeu a considerar aspectos como o signo lunar do dia e trânsitos planetários para seus treinos. A abordagem inusitada tem conquistado cada vez mais seguidores.

Além dos treinos, Andrea também compartilha reflexões sobre energia, ciclos e bem-estar. "Ser forte também é saber quando parar", reforçou. A fisiculturista afirma que o futuro do bem-estar está na integração entre ciência, espiritualidade e escuta interna. Para ela, alinhar o corpo aos astros é mais do que uma tendência, é uma forma de conexão genuína.

