Vale Tudo terá série de reviravoltas inéditas nos próximos capítulos

Novela terá várias alterações em relação à trama exibida em 1988

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:00

Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Os próximos capítulos de "Vale Tudo" prometem uma série de reviravoltas inéditas. Além de introduzir uma nova personagem, Sumara, e manter Leonardo (Guilherme Magon) vivo - diferente da primeira versão da novela, exibida entre 1988 e 1989 -, a trama passará por outras mudanças. Entre elas, Raquel (Taís Araujo) ficará pobre de novo e Afonso (Humberto Carrão) descobrirá uma grave doença.

Raquel será vítima de uma nova armação de Odete Roitman (Débora Bloch). Depois de fracassar no plano da maionese envenenada, a vilã finalmente conseguirá armar para cima da inimiga. Depois de ser flagrada por Afonso com César (Cauã Reymond) e ser expulsa da mansão dos Roitman, Maria de Fátima (Bella Campos) vai revelar a sociedade de Raquel com Celina (Malu Galli) na Paladar.

Odete chantageará a irmã e ameaçará dedurar a aliança com Raquel para Heleninha (Paolla Oliveira). Isso colocaria a artista plástica contra a tia por causa de Ivan (Renato Góes), que trocou a pintora pela empresária. Celina, então, será obrigada a vender a Odete sua parte na Paladar. A vilã anunciará que a empresa vai fechar, e Raquel, após perder seu negócio, ficará com dívidas. Por isso, voltará a vender sanduíches na praia para sobreviver.

Originalmente, Raquel não ficava pobre mais uma vez depois de enriquecer. Ela conseguia superar as armações de Odete Roitman e continuava rica, à frente da Paladar, até o desfecho da novela.



Já Afonso, após se separar de Maria de Fátima, descobrirá que está com leucemia. Ele precisará de um doador compatível para um transplante de medula, o que trará à tona a notícia de que o irmão Leonardo (Guilherme Magon) está vivo.