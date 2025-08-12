Acesse sua conta
Vale Tudo terá série de reviravoltas inéditas nos próximos capítulos

Novela terá várias alterações em relação à trama exibida em 1988

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:00

Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Os próximos capítulos de "Vale Tudo" prometem uma série de reviravoltas inéditas. Além de introduzir uma nova personagem, Sumara, e manter Leonardo (Guilherme Magon) vivo - diferente da primeira versão da novela, exibida entre 1988 e 1989 -, a trama passará por outras mudanças. Entre elas, Raquel (Taís Araujo) ficará pobre de novo e Afonso (Humberto Carrão) descobrirá uma grave doença.

Raquel será vítima de uma nova armação de Odete Roitman (Débora Bloch). Depois de fracassar no plano da maionese envenenada, a vilã finalmente conseguirá armar para cima da inimiga. Depois de ser flagrada por Afonso com César (Cauã Reymond) e ser expulsa da mansão dos Roitman, Maria de Fátima (Bella Campos) vai revelar a sociedade de Raquel com Celina (Malu Galli) na Paladar.

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
Odete chantageará a irmã e ameaçará dedurar a aliança com Raquel para Heleninha (Paolla Oliveira). Isso colocaria a artista plástica contra a tia por causa de Ivan (Renato Góes), que trocou a pintora pela empresária. Celina, então, será obrigada a vender a Odete sua parte na Paladar. A vilã anunciará que a empresa vai fechar, e Raquel, após perder seu negócio, ficará com dívidas. Por isso, voltará a vender sanduíches na praia para sobreviver. 

Originalmente, Raquel não ficava pobre mais uma vez depois de enriquecer. Ela conseguia superar as armações de Odete Roitman e continuava rica, à frente da Paladar, até o desfecho da novela.

Vale Tudo

Heleninha e Raquel discutem por Reprodução
Heleninha ficará arrasada e terá recaída por Reprodução
Heleninha volta a beber  por Reprodução
Heleninha fica arrasada após Raquel contratar Bartolomeu por Reprodução
Heleninha cederá ao álcool por Reprodução
Heleninha vai acabar se separando de Ivan por Reprodução
Já Afonso, após se separar de Maria de Fátima, descobrirá que está com leucemia. Ele precisará de um doador compatível para um transplante de medula, o que trará à tona a notícia de que o irmão Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. 

Na primeira versão, o segredo de Odete foi revelado de uma forma diferente. Ao contrário do remake, Leonardo havia morrido no acidente. Raquel era quem investigava a vida da milionária e revelava que era Odete quem dirigia o carro no momento do acidente que vitimou Leonardo.

