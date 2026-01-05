Acesse sua conta
Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal

Morte de Eliza Samudio segue cheia de mistérios e questionamentos

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:24

Eliza Samudio
Crédito: Reprodução | Netflix

Um crime que envolve mistério e relatos de violência voltou a repercutir. Após desaparecer, Eliza Samudio foi dada como morta em junho de 2010, e as investigações apontaram para o goleiro do Flamengo Bruno e outros envolvidos em seu assassinato. O corpo de Eliza nunca foi encontrado. Investigações apontam que o corpo teria sido ocultado e desmembrado, embora a condenação dos réus tenha ocorrido anos depois, principalmente em 2013.

O passaporte de Eliza foi encontrado em um apartamento de aluguel em Portugal no fim de 2025. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias. O documento foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que comunicou o achado ao Itamaraty, em Brasília.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução

Leia mais

Imagem - Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Imagem - Mãe de Eliza Samudio exibe pertences da filha devolvidos 15 anos após assassinato

Mãe de Eliza Samudio exibe pertences da filha devolvidos 15 anos após assassinato

Imagem - Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, goleiro Bruno é tietado por fãs e dispara: 'Nada até hoje foi provado'

Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, goleiro Bruno é tietado por fãs e dispara: 'Nada até hoje foi provado'

No passaporte, é possível ver uma foto de Eliza, usando um casaco preto com gola em listras em cor cinza e branco, cabelos soltos e maquiada. O passaporte foi encontrado entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado. O morador que encontrou o documento reconheceu imediatamente de quem se tratava ao ver a foto.

“Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia quem era a dona”, relatou.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

Segundo apuração, o passaporte não tinha segunda via e estava em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. Há apenas um registro de entrada, datado de 5 de maio de 2007, três anos antes do registro da sua morte, sem qualquer anotação de saída do país.

Segundo relato feito ao portal LeoDias, não foi possível identificar quem deixou o documento no local nem há quanto tempo estava no apartamento. Após a descoberta, o morador procurou a equipe do site, que acompanhou a entrega oficial do passaporte às autoridades brasileiras de Lisboa.

Pertences de Eliza Samudio

Pertences de Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Fátima Moura e filha Eliza Samudio por Reprodução
Pertences de Eliza Samudio por Reprodução

O caso que segue cheio de lacunas e mistérios chocou o Brasil em junho de 2010, quando Eliza Samudio, foi assassinada aos 25 anos. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho.

Bruno foi condenado pela Justiça como mandante do homicídio, além dos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Também foram condenados Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, apontado como executor do crime, e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, condenado por participação no sequestro e cárcere privado. Apesar das condenações, o corpo de Eliza Samudio nunca foi localizado, o que mantém o caso cercado de questionamentos até hoje.

Eliza Samudio

