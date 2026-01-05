Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal

CASO ELIZA SAMUDIO

Morte de Eliza Samudio segue cheia de mistérios e questionamentos

Felipe Sena

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:24

Eliza Samudio Crédito: Reprodução | Netflix

Um crime que envolve mistério e relatos de violência voltou a repercutir. Após desaparecer, Eliza Samudio foi dada como morta em junho de 2010, e as investigações apontaram para o goleiro do Flamengo Bruno e outros envolvidos em seu assassinato. O corpo de Eliza nunca foi encontrado. Investigações apontam que o corpo teria sido ocultado e desmembrado, embora a condenação dos réus tenha ocorrido anos depois, principalmente em 2013.

O passaporte de Eliza foi encontrado em um apartamento de aluguel em Portugal no fim de 2025. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias. O documento foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que comunicou o achado ao Itamaraty, em Brasília.

No passaporte, é possível ver uma foto de Eliza, usando um casaco preto com gola em listras em cor cinza e branco, cabelos soltos e maquiada. O passaporte foi encontrado entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado. O morador que encontrou o documento reconheceu imediatamente de quem se tratava ao ver a foto.

“Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia quem era a dona”, relatou.

Segundo apuração, o passaporte não tinha segunda via e estava em bom estado de conservação, com todas as páginas intactas. Há apenas um registro de entrada, datado de 5 de maio de 2007, três anos antes do registro da sua morte, sem qualquer anotação de saída do país.

Segundo relato feito ao portal LeoDias, não foi possível identificar quem deixou o documento no local nem há quanto tempo estava no apartamento. Após a descoberta, o morador procurou a equipe do site, que acompanhou a entrega oficial do passaporte às autoridades brasileiras de Lisboa.

O caso que segue cheio de lacunas e mistérios chocou o Brasil em junho de 2010, quando Eliza Samudio, foi assassinada aos 25 anos. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho.