'PEDAÇO SEU'

Mãe de Eliza Samudio exibe pertences da filha devolvidos 15 anos após assassinato

Sônia Fátima Moura desabafou sobre o momento nesta quinta-feira (17)

Elis Freire

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:25

Fátima Moura e filha Eliza Samudio Crédito: Reprodução

Mãe de Eliza Samudio, jovem assassinada há 15 anos, Sônia Fátima Moura recebeu nesta quinta-feira (17), os pertences que a filha usava quando foi morta em 2010, aos 25 anos. Os objetos estavam sob custódia da Justiça para fins de investigação e finalmente foram entregues para Sônia, que os exibiu nas redes sociais, fazendo um forte desabafo sobre esse momento em que reviveu o luto.>

"Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a Justiça me devolveu foram esses objetos da Eliza. Ter esses itens em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua tão intensa, tão crua. Tenho vivo em minha memória cada gesto seu", escreveu Sônia através do Instagram.>

Na imagem estão presentes um par de sandálias, um óculos escuro e uma carteira com a imagem do filho de Eliza, Bruninho, hoje com 15 anos e goleiro sub-14 do Botafogo. Fraldas descartáveis do filho de Eliza, Bruninho, que foi criado pela avó após a morte da mãe também estavam entre os objetos, mas Sônia optou por não receber. >

"Esses objetos são como um pedaço seu. Um pedaço de mim. É difícil acreditar que você se foi há tanto tempo, e de uma forma tão cruel e covarde", disse ainda, expressando sua emoção.>

"A dor da partida de quem amamos é uma ferida que nunca fecha completamente. É como se uma parte de nós tivesse sido arrancada, deixando um vazio que ecoa em cada momento. A saudade é uma presença constante, uma sombra que me acompanha em cada passo meu. Mas foi nessa dor que encontrei forças para seguir, a dor nunca vai embora, eu aprendi viver com ela e carrego comigo as suas melhores lembranças", completou.>