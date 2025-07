RETORNO

15 anos depois de crime, mãe de Eliza Samudio recebe objetos da filha

Sônia diz que hoje aprendeu a "conviver com a dor"

Hoje com 59 anos, Sônia mora no Rio acompanhando a carreira do neto, que é goleiro na categoria de base do Botafogo e chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira. Ela disse em entrevista ao IG que até hoje carrega tristeza dentro de si por conta da morte da filha. "Estou navegando por águas mais tranquilas, mas a dor existe. O tempo faz você conseguir ir sobrevivendo. Aprende a conviver com a dor", disse.>