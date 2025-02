INVESTIGAÇÃO ARQUIVADA

Delegado discorda de colega sobre onde está corpo de Eliza Samudio e sugere novo local: 'Pode estar lá'

Corpo da modelo nunca foi encontrado

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 11:35

Eliza Samudio Crédito: Reprodução

O delegado Edson Moreira, que investigou o caso do goleiro Bruno, comentou a afirmação feita pelo ex-delegado e apresentador Jorge Lordello sobre a localização do corpo de Eliza Samudio. Lordello sugeriu, em entrevista, que o corpo da modelo, assassinada em 2010, estaria enterrado em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, devido à proximidade de uma área de mata onde o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, morava. >

Em resposta, Moreira, que esteve diretamente envolvido nas investigações, afirmou que a localização do corpo seria mais distante, provavelmente na Região Central de Minas Gerais, especificamente em Funilândia ou Capim Branco. "Em 2012 fizemos uma busca próximo à casa do Bola, mas não tinha nada. Eu acredito que no dia em que ele matou a Eliza, ele colocou o corpo em um carro, no porta-malas, e levou para Funilândia ou para Capim Branco. Na minha opinião, conhecendo o Bola, o corpo pode estar lá", afirmou o delegado, ao Estado de Minas. >

O delegado também ressaltou que, embora a hipótese de Lordello não fosse impossível, ele acreditava que o corpo teria sido enterrado em uma região mais distante, em razão do período em que o celular de Bola ficou desligado, o que dificultaria a ocultação do cadáver tão próximo de sua residência. "Eu acho o seguinte: se o Bola não falar, é difícil. Achar um corpo não é muito fácil, então se a pessoa que ocultou esse corpo não falar (onde está), é difícil", completou Moreira.>

A conversa entre os dois, que resultou nas declarações do delegado, ocorreu após uma visita de Edson Moreira a São Paulo, onde ele conversou com Jorge Lordello sobre as informações divulgadas. Para Lordello, Bola teria cavado uma cova e levado o corpo de Eliza sozinho até o local, antes da chegada da polícia.>

“Demorou um bom tempo pra polícia chegar nele e é óbvio que ele, como ex-policial e profissional, jamais vai contar. O doutor Edson Moreira esteve na mata, mas ela é muito extensa, então o corpo não foi encontrado. Pra mim, este corpo está enterrado nas matas da cidade de Vespasiano”, afirmou Lordello.>

Crime>

A morte de Eliza Samudio ocorreu em 2010, após ela engravidar do goleiro Bruno Fernandes, que estava no auge de sua carreira no Flamengo. Ela denunciou ameaças e chantagens feitas por Bruno, que negava ser o pai do filho da vítima. Eliza chegou a registrar boletins de ocorrência contra Bruno, mas teve a medida protetiva negada. Ela deu à luz o filho, Bruninho, em fevereiro de 2010.>

Em junho de 2010, Eliza desapareceu e nunca mais foi vista. O último relato da vítima a situava no sítio de Bruno, onde foram encontrados itens de Eliza, como roupas e fraldas. O corpo de Eliza nunca foi encontrado, e investigações indicam que ela foi morta, estrangulada e esquartejada. Alguns envolvidos no caso afirmaram que seus restos mortais foram concretados, mas esses relatos nunca foram confirmados pela polícia.>