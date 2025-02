ENTREVISTA

Delegado afirma que sabe onde está o corpo de Eliza Samudio

"É óbvio ele como ex-policial e profissional ele jamais vai contar", diz ele sobre Bola, condenado pelo crime

O ex-delegado acredita que o corpo está enterrado na Região Metropolitana de Minas Gerais, em Vespasiano. "Eu sei onde está, eu sei a localidade. A minha conclusão é a seguinte: o Bola (amigo do goleiro Bruno, ex-policial Marcos Aparecido dos Santos) mora numa região periférica em Vespasiano - MG, onde há uma mata muito grande. A minha experiência diz que ele já deveria ter feito uma cova naquela localidade, esperou as pessoas saírem e levou o corpo sozinho, enterrando-o na mata", explicou em entrevista ao podcast da jornalista Lisa Gomes. >

O caso ganhou repercussão em todo o país devido à participação de Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo, que foi condenado como mandante do crime. Eliza teria sido vítima de cárcere privado, estrangulamento e esquartejamento. Além do jogador, que foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado e pelo sequestro e cárcere privado também do seu filho Bruninho, outras pessoas também foram apontadas como envolvidos no crime.>