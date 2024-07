HOMICÍDIOS

Ex-policial Bola, condenado pela morte de Eliza Samudio, volta a ser preso por assassinato

De acordo com denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MP MG), Bola foi o executor de um crime encomendado pelo comerciante Antônio Osvaldo Bicalho, que descobriu um caso amoroso entre sua esposa e a vítima, morta a tiros.

Com o fim dos recursos, o Tribunal de Justiça determinou a prisão do condenado nesta segunda-feira (1º). Ele estava em casa, na Grande BH, quando foi detido por policiais militares, e deu entrada no Presídio de Lagoa Santa nesta quinta-feira (4), de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).