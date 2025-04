LUTO

Morre, aos 76 anos, atriz da Globo Lúcia Alves

Lúcia participou de grandes sucessos da emissora como O Cravo e a Rosa (2000) e A Lua Me Disse (2005)

Familiares de Lúcia informaram que ela estava em tratamento do câncer, mas a quimioterapia precisou ser interrompido por conta de uma piora no estado de saúde. A artista deveria retornar às sessões no último dia 15 de abril, mas há cerca de dez dias ela deu entrada na Casa de Saúde São José após apresentar quadro de falta de ar em casa e atendida no Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon e, em seguida, transferida para o hospital. Durante a internação, a atriz precisou ser intubada e mantida sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu. >