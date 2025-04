JULGAMENTO

Um dia após ser intimado pelo STF, Bolsonaro divulga boletim médico com 'piora clínica'

Comunicado aponta "elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos"

Segundo o comunicado, que foi publicado no perfil do ex-presidente no X, ele apresentou "elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos". Ainda de acordo com o boletim, ele será submetido a novos exames de imagem nesta quinta. >