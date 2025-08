BRASÍLIA

Polícia reforça segurança e fecha Esplanada após prisão domiciliar de Bolsonaro

Apoiadores do ex-presidente convocarem um "buzinaço" em protesto à decisão do ministro Alexandre de Moraes

A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança e fechou o acesso à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta segunda-feira (4) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). >