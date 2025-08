POSICIONAMENTO

Defesa de Bolsonaro entrará com recurso contra prisão domiciliar

Advogados afirmam que Jair Bolsonaro "não descumpriu qualquer medida"

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de prisão domiciliar nesta segunda-feira (4) , divulgaram uma nota em que dizem terem sido surpreendidos pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, já que o ex-mandatário "não descumpriu qualquer medida". >

A defesa, no entanto, não cita a publicação do vídeo - em que Bolsonaro se dirige à multidão em Copacabana - na rede social do filho, o senador Flávio Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), também filho do ex-presidente, mantém em seu perfil no X, inclusive, foto do pai discursando via telefone para manifestantes bolsonaristas em Copa no domingo (3). A postagem foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, que já havia determinado antes que Bolsonaro não poderia usar as redes sociais, mesmo por meio de terceiros.>