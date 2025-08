BRASÍLIA

O que Bolsonaro pode ou não fazer em casa após a prisão domiciliar

Ex-presidente teve prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira (4) por descumprir medidas anteriores decretadas por Moraes

Após a decretação da prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (4), as medidas cautelares contra ele, impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, ficaram mais rígidas. Bolsonaro não pode mais sair de casa nem receber visitas sem autorização do STF (com exceção de seus advogados). Isso inclui os filhos, excetuando a menina que mora com ele e a mulher, Michele.>