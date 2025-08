NO DOMINGO (3)

Filho de Bolsonaro apaga post em que o pai fala à multidão no Rio durante ato

Ex-presidente aparecia de camisa verde e amarela, short e tornozeleira, em uma ligação que foi transmitida na manifestação

Tharsila Prates

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 19:14

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução X

O senador Flávio Bolsonaro apagou o post em que compartilhava um vídeo do pai falando à multidão no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a manifestação em defesa do ex-presidente nesse domingo (3). >

Bolsonaro aparecia usando uma camisa verde e amarela, short e com a tornozeleira eletrônica na perna esquerda e falando ao telefone a seguinte mensagem: "Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. É pelo futuro e pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos", disse Bolsonaro.>

Nesta segunda-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar do ex-presidente, além do confisco de quaisquer celulares de posse de Bolsonaro ao concluir que ele violou as medidas cautelares inicialmente previstas. Moraes havia determinado antes que Bolsonaro não poderia usar as redes sociais, mesmo por meio de terceiros.>

A fala do ex-presidente apresentou intervalos curtos entre as frases e algumas foram repetidas. Isso porque a ligação pelo telefone estava sendo transmitida para o público que lotava parte da orla da praia, durante o ato.>

O vídeo foi postado no Instagram de Flávio, que escreveu: "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês". Agora, ao entrar no link do Instagram, aparece o aviso de que "o link desta foto ou vídeo pode estar quebrado ou o post pode ter sido removido".>