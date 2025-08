MEDIDA MAIS RÍGIDA

Moraes decreta prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro

Ministro do STF justificou decisão por descumprimento de medidas cautelares

Monique Lobo

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 18:20

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda-feira (4). De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares após veicular conteúdo nas redes sociais dos filhos.>

“Diante do exposto, em face do reiterado descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial”, afirma o ministro na ordem de prisão. >

Ainda de acordo com o documento, Moraes afirma que a mensagem divulgada pelo ex-presidente tem “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.>

O ministro do Supremo também aponta que as condutas de Bolsonaro "demonstram a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”. >

“Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro”, afirmou Alexandre de Moraes na decisão. >

A nova determinação do ministro inclui, além do uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de visitas, exceto por familiares próximos e advogados, e o recolhimento de todos os celulares disponíveis no local.>

Mensagem durante ato de apoiadores >

No domingo (3), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou nas redes sociais um vídeo com uma mensagem do pai saudando os apoiadores que foram à Copacabana para um ato em favor do ex-presidente. A manifestação ocorreu em diversas cidades brasileiras, como Salvador, São Paulo, Vila Velha (ES), Goiânia (GO) e Brasília, além do Rio.>

"Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. É pelo futuro e pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos", disse Bolsonaro, com intervalos curtos entre as frases - algumas delas repetidas. Isso porque a ligação pelo telefone foi transmitida para o público que estava na orla da praia, durante o ato.>