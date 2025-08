CAPITAIS

Bolsonaristas vão às ruas em defesa de ex-presidente e críticas contra Alexandre de Moraes

Salvador tem ato no Farol da Barra; em São Paulo, manifestação deste domingo (3) foi organizada pelo pastor Silas Malafaia

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) organizam neste domingo (3) uma série de atos pelo país em defesa do ex-presidente e críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Sob o mote "Reaja, Brasil", a manifestação em São Paulo começou na Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos da capital, e ocupava de três a quatro quarteirões por volta das 15h, segundo a TV Globo. Em Salvador, o ato ocorreu no Farol da Barra.>

Para compensar a ausência do ex-presidente nas ruas, familiares dele devem participar em diferentes cidades. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro(PL) está em Belém (PA), reforçando os atos na região Norte, enquanto o senador Flávio Bolsonaro(PL-RJ) marca presença no ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde teve gritos de "Volta, Bolsonaro". O governador do Rio, Cláudio Castro, também participa do evento. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes discursou em cima do carro de som.>