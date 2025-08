BRASIL

Bolsonaro não vai a atos, mas manda mensagem postada em rede social do filho

O senador Flávio Bolsonaro postou vídeo com mensagem do pai no Instagram

Tharsila Prates

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 19:41

Jair Bolsonaro neste domingo (3) Crédito: Reprodução/ Instagram

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou nas redes sociais um vídeo com uma mensagem do pai, Jair Bolsonaro, saudando os apoiadores que foram à Copacabana neste domingo (3), para um ato em favor do ex-presidente. A manifestação ocorreu em diversas cidades brasileiras, como Salvador, São Paulo, Vila Velha (ES), Goiânia (GO) e Brasília, além do Rio.>

"Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. É pelo futuro e pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos", disse Bolsonaro, com intervalos curtos entre as frases - algumas delas repetidas. Isso porque a ligação pelo telefone foi transmitida para o público que estava na orla da praia, durante o ato.>

Enquanto falava, Bolsonaro também foi gravado, e o vídeo acabou postado no Instagram de Flávio, que escreveu: "Palavras de Bolsonaro em Copacabana. A legenda é com vocês". O ex-presidente aparece com uma camisa verde e amarela, short e com a tornozeleira eletrônica na perna esquerda.>

No perfil do Twitter, o senador posto uma foto em que posa ao lado de uma foto ampliada do pai em tamanho natural. A legenda diz: "Sempre juntos, pai. #Brasilnarua". >

Alvo de restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Jair Bolsonaro não pode sair de casa aos finais de semana, mas não tem qualquer vedação sobre discursar em eventos públicos. Entretanto, não pode usar redes sociais próprias nem de terceiros.>