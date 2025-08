VIOLÊNCIA

Homem é preso após jogar celular no rosto da companheira; vítima levou seis pontos

Suspeito vai responder judicialmente por ameaça e lesão corporal

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), a vítima chegou até a unidade policial com o rosto bastante machucado. Após ir até uma unidade de saúde, ela recebeu seis pontos e estava com diversos hematomas. >