HOMICÍDIO

Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar, esquartejar e guardar corpo da filha na geladeira

Ré foi enquadrada como psicopata

Foi condenada a 40 anos e 10 meses de prisão a mulher que matou a própria filha de nove anos e colocou as partes do corpo em uma geladeira. Ela foi julgada na última segunda-feira (28) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

A denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) aponta que a ré matou a filha entre os dias 8 e 9 de agosto de 2023. A vítima teria morado durante algum tempo com uma tia na cidade de Atibaia, mas se mudou e foi morar com a mãe na capital paulista. As investigações indicam que a mãe não nutria "pela criança qualquer sentimento de afeto". Além da falta de apego pela filha, a mulher se incomodava com o fato da menina não aceitar o fim da relação dos pais.