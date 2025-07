VEJA COMO FICOU

Na prisão, Oruam é obrigado a retirar tinta vermelha do cabelo

Cantor segue preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu

Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, foi obrigado a retirar a tinta vermelha do cabelo e pintá-lo da cor preta na prisão. A ordem é um protocolo padrão de ingressar e permanecer no presídio, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Uma foto do cantor dentro da cadeia, com fios pretos, repercutiu nas redes: >