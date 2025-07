SEM SINAIS DE VIOLÊNCIA

Mãe e filha são encontradas mortas em apartamento após ficarem incomunicáveis por quatro dias

Polícia investiga caso como mortes naturais

Larissa Almeida

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:37

Regina Batista Velasco, de 74 anos e Laura Batista Leite, 45 anos, foram encontradas mortas dentro de apartamento no RJ Crédito: Reprodução

A mãe e filha Regina Batista Velasco, de 74 anos e Laura Batista Leite, 45 anos, foram encontradas mortas dentro do apartamento em que viviam em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Elas estavam sem comunicação com a família ou com amigos há quatro dias. O imóvel não apresentava sinais de arrombamento, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. >

Os vizinhos, ao notarem a falta de movimento no apartamento, resolveram acionar a polícia. Segundo informações obtidas pela Inter TV, a porta do apartamento das duas estava trancada e precisou ser aberta por um chaveiro. Os corpos foram encontrados dentro do quarto já em estado avançado de decomposição e em posições diferentes: a filha estava deitada na cama, coberta, e a mãe caída ao lado. >

Ao g1 RJ, pessoas próximas especularam que Laura pode ter sofrido uma crise de hipoglicemia, e disseram que imaginam que Regina, ao perceber os sintomas da filha, possa ter infartado em seguida. >

Dentro do cômodo, a polícia não identificou desordem no ambiente ou marcas de violência nos corpos das vítimas. Por isso, o caso está sendo investigado como morte natural, mas espera o resultado dos laudos periciais para confirmar as causas. >