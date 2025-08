VEJA

Michelle Bolsonaro tem crise de choro durante evento do PL: 'Meu galego está em casa'

Emocionada, ex-primeira-dama puxa oração e fala do marido

"Eu preferi estar aqui com vocês do que ir a São Paulo." Foi com essa frase, ao final do discurso, que Michelle Bolsonaro encerrou sua participação no evento do PL Mulheres neste sábado (2), em Marabá, no Pará. A ex-primeira-dama afirmou que continuará no estado ao longo do fim de semana e que não estará presente no ato a favor de Jair Bolsonaro marcado para este domingo (3), na Avenida Paulista. >