POLÍCIA

Idoso de 70 anos é preso por estuprar e engravidar jovem de 13 anos

Homem é amigo do pai da vítima; jovem precisou realizar aborto por indicação médica

Crédito: Polícia Civil do Amapá/Divulgação

Um idoso de 70 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Amapá por estupro de vulnerável. O homem é acusado de engravidar uma adolescente de 13 anos, filha de um amigo do detido. A prisão aconteceu na última quarta-feira (30).>