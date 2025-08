FIQUE LIGADO

Morango do amor pode quebrar dentes e peças de aparelho; veja cuidados

Conselho de classe dos dentistas emitiu comunicado com alerta

“Escolha partes mais finas do caramelo na hora de realizar a mordida com os dentes incisivos. Durante a mastigação, use os molares, que são mais fortes e possuem a função de triturar os alimentos”, orienta o comunicado oficial do Conselho. A recomendação mais segura é cortar a casquinha com uma faca e colocar pequenos pedaços na boca.>